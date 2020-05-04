Сооснователь Lamoda Флориан Янсен покинул компанию

Один из основателей интернет-магазина одежды и обуви Lamoda, управляющий директор Флориан Янсен покинул компанию.

«Уважаемые партнеры, клиенты! Да, это правда, соосновав Lamoda, спустя 9 лет я пришел к решению сосредоточиться на новом вызове. Ламода находится в лучшем состоянии, и есть сильные люди, которые могут взять управление на себя у тех, кто уходит! У нас самые красиво одетые клиенты — без сомнения! Спасибо за доверие и верность! У нас лучший выбор партнеров, и именно это делает наш ассортимент таким особенным. Спасибо за совместное доверие и партнерство на протяжении всех этих лет! У нас самые драйвовые и вовлеченные люди, и именно это заставляет меня уверенно заявить, что Ламода остается отличным игроком в электронной коммерции. Команде — огромное спасибо за последние 9 + лет, это был взрыв!», — написал Флориан Янсен на своей странице в Facebook.

«Сооснователь Lamoda Флориан Янсен принял решение покинуть пост СЕО спустя 9 лет работы в компании, чтобы открыть для себя новые возможности за пределами рынка fashion онлайн-торговли. В ближайшее время будет определен новый СЕО Lamoda, который обеспечит дальнейшее успешное развитие бизнеса», — говорится в сообщении компании.

Во время переходного периода компанией будет управлять Кристоф Барщевиц. «Кристоф активно вовлечен в деятельность Lamoda с 2014 года в качестве члена совета директоров GFG, а с 2018 года — в роли Со-СЕО GFG», — уточняется в сообщении.

Lamoda — ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 1000 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 16 миллионов покупателей. В компании работает около 7 тысяч человек.