+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Состоялось первое заседание рабочей группы при ТПП РФ по развитию экспресс-логистики

Первое заседание рабочей группы по развитию экспресс-логистики в рамках Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ прошло 12 августа 2021 года. В мероприятии приняли участие эксперты-члены рабочей группы, члены правления ТПП РФ, представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Центра организации дорожного движения правительства Москвы, УГИБДД ГУ МВД России по Москве, Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), АО «Россельхозбанк», ассоциации «Финансовые инновации», компании «Юстиком» и другие.

Участники обсудили перспективы оптимизации городской логистической инфраструктуры, возможности снижения ставки эквайринга для служб доставки и присвоения им кодов МСС, а также особенности найма самозанятых в качестве курьеров для выполнения услуг доставки и связанные с этим правовые риски.

По итогам встречи было принято решение разработать порядок внедрения процедуры аккредитации курьерских компаний, обсудить возможность получения ими разрешений на передвижение по полосам общественного транспорта с оплатой проезда на абонентской основе, а также подготовить предложения по увеличению бесплатного времени непродолжительной парковки и снижению ее стоимости для курьерского транспорта. Инициативы будут направлены в правительства Москвы и Московской области.

Члены рабочей группы совместно с УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Центром организации дорожного движения правительства Москвы намерены подготовить предложение по популяризации для курьеров образовательных программ по безопасности дорожного движения. Кроме того, с целью развития добросовестной конкуренции в отрасли участники заседания рассчитывают привлечь ФАС и международные платежные системы к разъяснению курьерским компаниям вопроса о возможности присвоения им МСС-кодов, а также планируют обсудить с банками-партнерами предложения по оптимальным ставкам эквайринга для курьерских служб.

Совместно с Федеральной налоговой службой России будут рассмотрены такие важные для отрасли вопросы, как критерии допустимости привлечения самозанятых курьеров к работе на участках наряду с штатными сотрудниками, минимально допустимый срок регистрации курьера в качестве самозанятого, возможность налоговой реконструкции в отношении налоговых обязательств курьерских служб при работе с самозанятыми, а также возможность найма самозанятых на длительный срок с периодическими выплатами нефиксированных вознаграждений в соответствии с достижением определенных количественно-качественных показателей. На ближайших заседаниях рабочей группы планируется обсудить с ФНС России вопрос, касающийся стандартов и регламента работы площадок, агрегирующих самозанятых.

«Деятельность, начатая рабочей группой на площадке Торгово-промышленной палаты РФ, чрезвычайно важна для всей отрасли. Она требует от участников серьезных компетенций. Многое будет зависеть от их стремления понять друг друга и от того, насколько грамотно и конструктивно будет выстроен диалог с органами государственной власти, ФНС, ФАС, ЦБ РФ и бизнес-сообществом, — говорит модератор заседания, советник президента ТПП РФ Леонид Романов. ­— При решении стоящих перед нами задач важен комплексный подход. Уверен, что при поддержке Торгово-промышленной палаты мы успешно справимся со всеми проблемы, и деятельность группы в интересах отрасли будет плодотворной».

«Первое заседание наглядно показало, что мы можем эффективно решать стоящие перед нами задачи. Конструктивная дискуссия, предметные выступления спикеров и желание совместно работать в интересах отрасли — очень хорошее начало, — отмечает председатель рабочей группы по экспресс-логистике, координатор Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков. — На ближайшем заседании мы усилим состав приглашенных спикеров, чтобы у участников рабочей группы была возможность напрямую задать интересующие их вопросы представителям ФНС, платежных систем, ФАС, ЦБ РФ. Наша цель — защита интересов отрасли, поэтому работа будет продолжена».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

12 августа / Комментарии
Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина

Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина

Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина с 1 января 2022 года. В список пробных регионов могут войти Москва и Московская область, а также Мордовия.

далее →

25 июля / Комментарии
Президент Украины ввел санкции против Wildberries и Татьяны Бакальчук

Президент Украины ввел санкции против Wildberries и Татьяны Бакальчук

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries и его владелицы Татьяны Бакальчук. Речь идёт о блокировке активов и мерах по предотвращению вывода средств за пределы республики.

далее →

15 июля / Комментарии
Дистанционная торговля получила отсрочку по кодам маркировки до апреля 2022 года

Дистанционная торговля получила отсрочку по кодам маркировки до апреля 2022 года

Правительство РФ поддержало просьбу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о переносе срока обязательного указания кодов маркировки в агентских чеках. 

далее →

26 апреля / Комментарии
ФАС обвинило сервис Delivery Club в нарушении закона о рекламе

ФАС обвинило сервис Delivery Club в нарушении закона о рекламе

Московское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России обвинило сервис Delivery Club и компанию Medium Quality (выпускает такие проекты, как «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие) в нарушении закона «О рекламе».

далее →

19 апреля / Комментарии
Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети за онлайн-продажу рецептурных препаратов

Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети за онлайн-продажу рецептурных препаратов

Роскомнадзор заблокировал сервис по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru. Причина применения жестких ограничений — осуществление сервисом онлайн-продаж рецептурных препаратов. По законодательству РФ в настоящее время это делать запрещено.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!