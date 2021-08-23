Состоялось первое заседание рабочей группы при ТПП РФ по развитию экспресс-логистики

Первое заседание рабочей группы по развитию экспресс-логистики в рамках Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ прошло 12 августа 2021 года. В мероприятии приняли участие эксперты-члены рабочей группы, члены правления ТПП РФ, представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Центра организации дорожного движения правительства Москвы, УГИБДД ГУ МВД России по Москве, Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), АО «Россельхозбанк», ассоциации «Финансовые инновации», компании «Юстиком» и другие.

Участники обсудили перспективы оптимизации городской логистической инфраструктуры, возможности снижения ставки эквайринга для служб доставки и присвоения им кодов МСС, а также особенности найма самозанятых в качестве курьеров для выполнения услуг доставки и связанные с этим правовые риски.

По итогам встречи было принято решение разработать порядок внедрения процедуры аккредитации курьерских компаний, обсудить возможность получения ими разрешений на передвижение по полосам общественного транспорта с оплатой проезда на абонентской основе, а также подготовить предложения по увеличению бесплатного времени непродолжительной парковки и снижению ее стоимости для курьерского транспорта. Инициативы будут направлены в правительства Москвы и Московской области.

Члены рабочей группы совместно с УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Центром организации дорожного движения правительства Москвы намерены подготовить предложение по популяризации для курьеров образовательных программ по безопасности дорожного движения. Кроме того, с целью развития добросовестной конкуренции в отрасли участники заседания рассчитывают привлечь ФАС и международные платежные системы к разъяснению курьерским компаниям вопроса о возможности присвоения им МСС-кодов, а также планируют обсудить с банками-партнерами предложения по оптимальным ставкам эквайринга для курьерских служб.

Совместно с Федеральной налоговой службой России будут рассмотрены такие важные для отрасли вопросы, как критерии допустимости привлечения самозанятых курьеров к работе на участках наряду с штатными сотрудниками, минимально допустимый срок регистрации курьера в качестве самозанятого, возможность налоговой реконструкции в отношении налоговых обязательств курьерских служб при работе с самозанятыми, а также возможность найма самозанятых на длительный срок с периодическими выплатами нефиксированных вознаграждений в соответствии с достижением определенных количественно-качественных показателей. На ближайших заседаниях рабочей группы планируется обсудить с ФНС России вопрос, касающийся стандартов и регламента работы площадок, агрегирующих самозанятых.

«Деятельность, начатая рабочей группой на площадке Торгово-промышленной палаты РФ, чрезвычайно важна для всей отрасли. Она требует от участников серьезных компетенций. Многое будет зависеть от их стремления понять друг друга и от того, насколько грамотно и конструктивно будет выстроен диалог с органами государственной власти, ФНС, ФАС, ЦБ РФ и бизнес-сообществом, — говорит модератор заседания, советник президента ТПП РФ Леонид Романов. ­— При решении стоящих перед нами задач важен комплексный подход. Уверен, что при поддержке Торгово-промышленной палаты мы успешно справимся со всеми проблемы, и деятельность группы в интересах отрасли будет плодотворной».