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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло 172 миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса взлетело до нового рекордного показателя в 171,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса Bloomberg Billionaires Index.

Акции Amazon в среду, 1 июля, выросли на 4,4 процента до рекордных 2878,7 доллара, за счет чего богатство Безоса достигло 171,6 миллиарда долларов, побив рекорд в 167,7 миллиарда долларов, установленный 4 сентября 2018 года, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

После того, как в прошлом году Джефф Безос передал пятую часть своей доли в Amazon бывшей жене, его состояние всё равно поставило новый рекорд. Получив ряд предупреждений относительно возможного закрытия в связи с пандемией COVID-19, Amazon заявила, что потратит чуть более $500 млн, чтобы выплатить почти всем своим сотрудникам, рискующим заразиться, единовременные бонусы в размере $500.

Согласно представленному ранее рейтингу BrandZ от консалтинговой компании Kantar, Amazon, как и год назад, назван самым дорогим брендом в мире. Стоимость компании выросла почти на треть до 415,9 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом.

Автор: Анна
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