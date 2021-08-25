Состояние Татьяны Бакальчук выросло на 1200% и составило $13 млрд

Журнал Forbes представил новую редакцию рейтинга 25 наиболее состоятельных женщин. Согласно подсчетам издания, состояние лидера рейтинга основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук выросло на 1200% за год и составило $13 млрд. Совокупное состояние участниц рейтинга Forbes выросло за год на $14,6 млрд.

Госпожа Бакальчук сместила с первого места вдову бывшего мэры Москвы Юрия Лужкова основательницу компании «Интеко» Елену Батурину: ее состояние оценивается изданием в десять раз меньше, в $1,3 млрд. На третьем месте находится совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова с семьей ($1,3 млрд).

В рейтинг богатейших женщин России, по версии Forbes, вернулись или впервые вошли: