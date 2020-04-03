Состояние владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось на 29%

Соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук утратила статус самой богатой женщины России, сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные своего рейтинга, ведущегося в режиме реального времени.

Лидером вновь стала Елена Батурина — предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Она неизменно лидировала в рейтинге богатейших женщин России до 20 февраля, когда Forbes повысил оценку состояния Бакальчук на $400 млн. В результате владелица Wildberries обошла вдову Лужкова — $1,4 млрд против $1,2 млрд.

С тех пор состояние Бакальчук, по данным Forbes, сократилось на 29%, до $1 млрд, в то время как состояние Батуриной эксперты журнала оценивают сейчас в $1,3 млрд. Снижение оценки состояния Бакальчук связано с изменением оценки ее основного актива — интернет-магазина Wildberries. Его стоимость, как и стоимость любой другой непубличной компании, Forbes определяет с учетом стоимости похожих компаний, которые торгуются на бирже. А их акции в марте под давлением новостей о быстром распространении коронавируса дешевели. Например, акция немецкого Zalando на 31 марта стоила €34,45, хотя еще месяц назад торговалась по €40,16 (падение 14%). Акции британского онлайн-ретейлера ASOS упали с 2,95 фунта стерлингов 2 марта до 1,195 фунта стерлингов в конце месяца (минус 60%).

Активы же Батуриной, по данным Forbes, находятся в основном за границей, и на ее состояние изменение курса рубля практически не сказалось.



В конце марта на фоне распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19 Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.