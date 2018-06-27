Сотрудница "Дикси" побила покупателя батоном за просьбу выдать жалобную книгу

Житель Москвы заметил несоответствие между ценником и стоимостью товара в одном из супермаркетов «Дикси» и попросил книгу жалоб. В ответ на это сотрудницы магазина оскорбили клиента и пытались избить его попавшимся под руку батоном. Как рассказал на сайте «Пикабу» пользователь Dee Bass, конфликт произошёл в супермаркете на улице Фридриха Энгельса, 20. Видеозапись драки была опубликована на Youtube.

Все началось с того, что 6 июня кассир потребовал от покупателя сумму больше той, которая была указана на ценнике. После этого покупателя перенаправили к управляющей, которая «жёстко ответила, что это «не её проблемы, что кто-то там передвинул ценник». «Тогда я предложил: «Так давайте прямо сейчас заменим ценник, чтобы больше не было проблем», — на что получил ответ от управляющей, цитирую: «Давать вам дома будут!» — пишет покупатель. Потребовав жалобную книгу, мужчина услышал «Ты что, больной? Ну точно, дома не дают!» и получил ее только после того, как попытался позвонить на горячую линию магазина. При этом в предложенной ему тетради не было ничего, кроме названия магазина.

Записав жалобу в полученную тетрадь, мужчина сообщил о произошедшем в Роспотребнадзор и оставил отзыв на сайте магазина. Через две недели он вновь пришёл в «Дикси» и захотел посмотреть на свою запись в жалобной книге. Однако управляющая отказалась сделать это, сославшись на то, что книга якобы «находится в управе на перепрошивке». Чтобы получить доказательства административного правонарушения, которым является отказ выдать книгу жалоб, мужчина включил видеокамеру, после чего управляющая «сбежала», а другая сотрудница бросилась на мужчину с батоном, который держала в руке.

«Выполнив свою задачу, а именно зафиксировав не совсем корректный отказ в предоставлении книги отзывов и предложений, я спокойно покинул магазин и обратился с полученной видеозаписью на сайт „Дикси“ (там, как обычно: „Спасибо, будет проведён дополнительный инструктаж“), в Роспотребнадзор и в прокуратуру ЦАО Москвы с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять соответствующие меры. Оскорблять людей, материться и применять хлебобулочные изделия не по назначению — это не тот сервис, которого мы достойны, но, видимо, тот, который мы заслужили», — заключает мужчина. Через несколько дней после публикации видео на YouTube он получил комментарий от администраторов официальной страницы магазина, в котором те попросили мужчину объяснить, почему он просил жалобную книгу. Когда пользователи возмутились вопросом, фраза о жалобной книге из комментария исчезла.