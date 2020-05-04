С 1 мая сотрудники сети «Перекресток» переходят на четырехдневную рабочую неделю со снижением заработной платы, пишет РБК со ссылкой на представителя компании. Изменение рабочего графика и зарплат касается только офисных работников.

Новый режим работы будет продлен до снятия карантинных мер. Сокращение заработной платы будет прямо пропорционально уменьшению количества рабочих дней — на 20%. Таким образом компания хочет уменьшить расходы бизнеса из-за сокращения выручки супермаркетов, которые находятся в торговых центрах. Более 50% магазинов сети работают в ТЦ, к 31 марта их насчитывалось 846.

Из-за мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции компании пришлось дополнительно потратиться на специальные выплаты сотрудникам, которые работают в условиях повышенного риска. Также ритейлеру пришлось закупиться средствами индивидуальной защиты для работников.

Недавно крупный российский ритейлер X5 Retail Group снова начал доставлять продукты из магазинов «Перекресток» москвичам.

Сервис называется «Перекресток.Быстро», он находится на начальной стадии тестирования, доступен в девяти супермаркетах на севере, северо-востоке, юге и юго-западе Москвы. В мае компания планирует распространить сервис на всю Москву, а к концу года выйти в другие города. X5 уже тестировала сервис с таким же названием в конце 2019 года, но потом приостановила его работу.