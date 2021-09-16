Сотрудники Wildberries объявили «медленную» забастовку

Сотрудники маркетплейса Wildberries создали петицию, в которой потребовали от руководства компании пересмотреть условия оплаты труда. Из обращения работников следует, что сейчас их зарплаты неадекватны объему задач и ее бурному росту. Они объявили «медленную» забастовку, в рамках которой ряд филиалов будет делать только необходимый минимум работы.

Авторы петиции сообщили, что с 1 июля 2021 года была введена новая мотивация оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза. Она «принимает за норму работы скорость обработки поступившего на самовывоз товара». Однако составители мотивации не приняли во внимание тот факт, что менеджер самовывоза выполняет обязанности не только кладовщика, но и кассира. Кроме того, загруженность точек Wildberries сильно выросла в период пандемии. Менеджеров также заставляют работать сверх установленного трудовым договором графика рабочего времени, не имея установленных интервалов для перерывов в работе.

Работники требуют от руководства пересчитать доплаты заработной платы за август 2021 года, пересмотреть принятую в настоящий момент мотивацию оплаты труда на более лояльную, убрав из нее пункт про снижение заработной платы менеджера в зависимости от работы курьеров на пунктах самовывоза, а также установить график фиксированных перерывов в работе в рамках существующих норм трудового законодательства.

«Местные руководители филиальных сетей все чаще идут на сознательные односторонние нарушения трудового договора, фактически вынуждая менеджеров работать сверх установленного трудовым договором графика рабочего времени, не имея установленных интервалов для перерывов в работе, и новые мотивационные условия „на скорость“ нисколько не облегчили и не простимулировали труд менеджеров, фактически сведя на нет работу сверх графика», — говорится в обращении.

«Настоящим письмом уведомляем вас о начале забастовки на территории ряда регионов филиальной сети ООО „Вайлдберриз“», — говорится в петиции. В частности, работники требуют пересчитать доплаты заработной платы за август 2021 года, пересмотреть принятую в настоящий момент мотивацию оплаты труда на более лояльную, исходя не из времени разбора поступившего груза в целом, убрать из мотивации пункт про снижение заработной платы менеджера в зависимости от работы курьеров на пунктах самовывоза, установить график фиксированных перерывов в работе самовывозов в рамках существующих норм трудового законодательства и выступить в официальном обращении к сотрудникам в ответ на настоящее обращение.

«До получения разъяснений и положительного решения проблемных вопросов обязуемся выполнять необходимый минимум работы согласно текущей мотивации», — отметили авторы петиции.

В Wildberries подтвердили, что летом действительно были введены новые KPI, учитывающие в том числе количество обработанных заказов. Повышенный доход за август, по словам руководства, получили около 90% сотрудников. Также в пресс-службе добавили, что в ближайшее время в компании ожидается доплата до среднего уровня дохода в рамках «переходного периода».