+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Сотрудники Wildberries объявили «медленную» забастовку

Сотрудники маркетплейса Wildberries создали петицию, в которой потребовали от руководства компании пересмотреть условия оплаты труда. Из обращения работников следует, что сейчас их зарплаты неадекватны объему задач и ее бурному росту. Они объявили «медленную» забастовку, в рамках которой ряд филиалов будет делать только необходимый минимум работы.

Авторы петиции сообщили, что с 1 июля 2021 года была введена новая мотивация оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза. Она «принимает за норму работы скорость обработки поступившего на самовывоз товара». Однако составители мотивации не приняли во внимание тот факт, что менеджер самовывоза выполняет обязанности не только кладовщика, но и кассира. Кроме того, загруженность точек Wildberries сильно выросла в период пандемии. Менеджеров также заставляют работать сверх установленного трудовым договором графика рабочего времени, не имея установленных интервалов для перерывов в работе.

Работники требуют от руководства пересчитать доплаты заработной платы за август 2021 года, пересмотреть принятую в настоящий момент мотивацию оплаты труда на более лояльную, убрав из нее пункт про снижение заработной платы менеджера в зависимости от работы курьеров на пунктах самовывоза, а также установить график фиксированных перерывов в работе в рамках существующих норм трудового законодательства.

«Местные руководители филиальных сетей все чаще идут на сознательные односторонние нарушения трудового договора, фактически вынуждая менеджеров работать сверх установленного трудовым договором графика рабочего времени, не имея установленных интервалов для перерывов в работе, и новые мотивационные условия „на скорость“ нисколько не облегчили и не простимулировали труд менеджеров, фактически сведя на нет работу сверх графика», — говорится в обращении.

«Настоящим письмом уведомляем вас о начале забастовки на территории ряда регионов филиальной сети ООО „Вайлдберриз“», — говорится в петиции. В частности, работники требуют пересчитать доплаты заработной платы за август 2021 года, пересмотреть принятую в настоящий момент мотивацию оплаты труда на более лояльную, исходя не из времени разбора поступившего груза в целом, убрать из мотивации пункт про снижение заработной платы менеджера в зависимости от работы курьеров на пунктах самовывоза, установить график фиксированных перерывов в работе самовывозов в рамках существующих норм трудового законодательства и выступить в официальном обращении к сотрудникам в ответ на настоящее обращение.

«До получения разъяснений и положительного решения проблемных вопросов обязуемся выполнять необходимый минимум работы согласно текущей мотивации», — отметили авторы петиции.

В Wildberries подтвердили, что летом действительно были введены новые KPI, учитывающие в том числе количество обработанных заказов. Повышенный доход за август, по словам руководства, получили около 90% сотрудников. Также в пресс-службе добавили, что в ближайшее время в компании ожидается доплата до среднего уровня дохода в рамках «переходного периода».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 сентября / Комментарии
Intuit покупает сервис Mailchimp за $12 млрд

Intuit покупает сервис Mailchimp за $12 млрд

Технологическая платформа Intuit, которой принадлежат сервисы TurboTax, QuickBooks, Mint и Credit Karma, договорилась о покупке Mailchimp. Сумма сделки составит примерно $12 млрд наличными и акциями, говорится на сайте компании.

далее →

9 сентября / Комментарии
Яндекс добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП

Яндекс добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП

В поиске Яндекса появились регистрационные данные компаний и частных предпринимателей. Теперь желающие могут узнать, действует ли организация, какой у неё юридический адрес или ОГРН. Данные поступают из Федеральной налоговой службы, так что они достоверны и актуальны.

далее →

7 сентября / Комментарии
Сколько контента можно и нужно добавлять на страницы категорий

Сколько контента можно и нужно добавлять на страницы категорий

Джон Мюллер, сотрудник Google, рассказал о том, какое количество контента можно и нужно добавлять на страницы категорий на ecommerce-сайтах.

далее →

7 сентября / Комментарии
Маркетплейсу iHerb исполняется 25 лет

Маркетплейсу iHerb исполняется 25 лет

Маркетплейс iHerb отмечает юбилей — 25 лет. Его история началась в США в 1996 году. За это время компания стала крупнейшим ритейлером товаров для здорового образа жизни и лидером по обеспечению лучшей стоимости натуральных продуктов. И это не только БАДы.

далее →

7 сентября / Комментарии
Delivery Сlub предложил LEGO добавить в конструкторы доставляющих еду курьеров

Delivery Сlub предложил LEGO добавить в конструкторы доставляющих еду курьеров

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club предложил LEGO добавить в конструкторы фигурки доставляющих еду курьеров. Для этого вместе с петербургским художником Артемом Бизяевым был разработан проект конструктора, который сейчас доступен для голосования на официальном сайте LEGO Ideas.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!