Совесть позволила клиентам оплачивать покупки в рассрочку через Google Pay

Оплачивать покупки по карте рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) теперь можно с помощью мобильных устройств на операционной системе Android версии 4.4 и выше, обладающих функцией беспроводной передачи данных (NFC).

Для этого клиенту нужно добавить карту «Совесть» в официальное приложение Google Pay, выбрать ее во время совершения платежа в магазине и подтвердить действие с помощью кода разблокировки экрана на телефоне или отпечатка пальца, если устройство оснащено биометрическим сканером. Процессинг сертифицирован на соответствие международным требованиям защиты платежной системы VISA.