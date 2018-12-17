Совесть позволила клиентам оплачивать покупки в рассрочку через Google Pay
Оплачивать покупки по карте рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) теперь можно с помощью мобильных устройств на операционной системе Android версии 4.4 и выше, обладающих функцией беспроводной передачи данных (NFC).
Для этого клиенту нужно добавить карту «Совесть» в официальное приложение Google Pay, выбрать ее во время совершения платежа в магазине и подтвердить действие с помощью кода разблокировки экрана на телефоне или отпечатка пальца, если устройство оснащено биометрическим сканером. Процессинг сертифицирован на соответствие международным требованиям защиты платежной системы VISA.
«Индустрия платежных инструментов развивается стремительно: еще 5 лет назад огромное число людей не использовали банковские карты, а сегодня молодое поколение, особенно в крупных мегаполисах, может с легкостью выйти из дома без наличных денег, „пластика“ и не испытывать при этом затруднений с покупками, используя для этого смартфон или „умные“ часы, — комментирует Павел Давидовский, директор по продукту и маркетингу карты рассрочки „Совесть“. — Наши клиенты очень восприимчивы к технологическим инновациям, они активно просили нас в социальных сетях о подключении мобильных платежных систем. Мы всегда прислушиваемся к желаниям наших клиентов, развивая и адаптируя продукт под их нужды. А поскольку количество пользователей приложения „Совесть“ на платформе Android чуть выше, чем на iOS, начали именно с Google Pay».