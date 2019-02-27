«Совесть» запустила пилот собственного поиска по рассрочке

Карта рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) запустила пилотную версию собственного поиска по рассрочке. Сервис позволяет осуществлять поиск в двух направлениях: по магазинам партнерской сети, которые принимают к оплате карту «Совесть», а также среди товаров, которые можно купить в рассрочку в этих магазинах.

В пилотной версии для поиска доступны несколько сотен тысяч товарных позиций в различных категориях (электроника, авто и запчасти, детские товары, одежда и обувь, товары для дома, спорта, красоты, а также товары для животных) от пяти магазинов-партнеров проекта: «М.Видео», Ozon, «Иль де Ботэ», Adidas, Leroy Merlin. Количество магазинов и ассортимент товаров постоянно будет расширяться, планируется увеличить его до миллиона товарных позиций. Стоимость товаров не отличается от цен, указанных на сайте магазина-партнера, все действующие скидки и акции учитываются, данные актуализируются «Совестью» несколько раз в сутки.

Поиск работает на официальном сайте проекта sovest.ru, его мобильной версии, а также в обновленных приложениях для устройств с Android и iOS. Кроме того, через мобильное приложение появилась возможность оформления карты, отслеживания в режиме real-time статуса заявки и выбор адреса доставки для курьерской службы. Для удобства клиента в отдельные новые разделы «Моя карта» и «Опции» вынесена информация об актуальном балансе карты, размере задолженности и сроках погашения, функция пополнения счета, а также управление подключением платных опций и активация различных акционных предложений.

Компания планирует в ближайшее время реализовать общие карточки товаров по предложениям от разных партнеров, где пользователь сможет сравнить сроки рассрочки на один и тот же товар, делать сортировку по ценам, рассрочкам и ежемесячному платежу, а также добавлять товары в избранное.

«Ключевые преимущества нашего продукта — технологичность и скорость. Мы помогаем легко и выгодно совершать покупки в рассрочку в тот момент, когда это необходимо клиенту. С появлением поиска по рассрочке и его последующей доработкой не нужно будет искать в интернете сайты магазинов-партнеров, тратить время на поиск товаров и сравнение стоимости — всё уже будет находиться под рукой, достаточно зайти на сайт „Совести“ или в приложение, — отметил руководитель проекта „Совесть“ Олег Ряженов-Симс. — Мы внимательно наблюдаем за тем, как люди сейчас пользуются поиском по рассрочке, какие товары они там ищут, ведь это крупное обновление продукта, требующее изучения поведения пользователей и внесения изменений, которые помогут им принимать взвешенные решения о будущих покупках».

В разработке сервиса участвовали IT-специалисты «Совести» и группы QIWI, представители агентства Youxi Project, а также дизайнер Илья Бирман.