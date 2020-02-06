Совет директоров АО «Почта России» назначил Максима Акимова генеральным директором компании

Совет директоров АО «Почта России» утвердил Максима Акимова в должности генерального директора компании. С октября 2019 года он занимал пост председателя совета директоров федерального почтового оператора.

Под его руководством была утверждена стратегия развития компании до 2030 года. На посту генерального директора Максим Акимов продолжит масштабную трансформацию АО «Почта России» в первоклассную почтово-логистическую компанию.

«Перед „Почтой России“ стоят масштабные задачи, связанные с преобразованием системы управления для существенного повышения эффективности. Реалии современного мира требуют трансформации не только в корпоративной структуре, но и в бизнес-модели предприятия. „Почта России“ исторически обладает высочайшим базовым потенциалом, но глобализация, возникновение новых онлайн-сервисов, стремительный рост вовлеченности людей в цифровой мир ставят перед компанией кардинально новые вызовы. Компании необходимо сохранить традиционный перечень услуг, сделав их более качественными, и одновременно развивать новые виды сервисов, конкурируя за современного потребителя с растущим рынком онлайн-услуг. Поэтому мы нацелены на создание высокоэффективной национальной компании, которой сможем гордиться не только внутри России, но и на международных рынках», — отметил Генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Стратегия АО «Почта России» до 2030 года предусматривает расширение социальной функции компании: предоставление гражданам России вне зависимости от места проживания доступных и качественных государственных услуг, повышение качества жизни населения.

Продолжится цифровизация основных сервисов для упрощения взаимодействия клиентов с Почтой России. В 2018 году по всей стране появилась возможность получения почтовых отправлений без заполнения бумажных извещений. С 2019 года клиенты могут оформлять и оплачивать посылки онлайн на сайте Почты России и сдавать их без очереди во всех почтовых отделениях. Был значительно расширен функционал сервиса электронных заказных писем. Теперь вести юридически значимую переписку онлайн можно как с физическими, так и с юридическими лицами.

В мае 2019 году стартовала программа повышения заработных плат сотрудникам отделений почтовой связи. По ее итогам, к ноябрю 2020 года доход почтовых работников по всей стране вырастет в среднем на 20%.

В 2019 году Почта России приступила к реализации проекта по строительству сети из 40 логистических центров. Первый логистический центр, построенный компанией АО «Национальные логистические технологии» — совместным предприятием банка ВТБ и Почты России, будет запущен в эксплуатацию в Новосибирске в первом полугодии 2020 года. Реализацию всего проекта планируется завершить в 2021 году.