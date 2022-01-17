Совет директоров М.Видео-Эльдорадо утвердил Энрике Фернандеса на позицию CEO Группы

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщает, что Совет директоров ПАО «М.видео» сегодня принял решение о назначении СЕО (генеральным директором) Группы М.Видео-Эльдорадо Энрике Фернандеса (Enrique Fernandez) с 18 января 2022 года.

Энрике Фернандес обладает почти 20-летним опытом работы на рынке потребительской электроники как в компаниях-производителях, так и в ритейле. С 2016 по 2020 гг. он возглавлял сначала М.Видео, затем — Группу М.Видео-Эльдорадо. Г-н Фернандес продолжит реализацию стратегии OneRetail, анонсированной в феврале 2021 года, и сфокусируется на совершенствовании операционных процессов и высочайшем качестве сервисов, развивая человеческий капитал и укрепляя лидерские позиции Группы на рынке. Энрике Фернандес вступает в должность с 18 января, он также останется членом Совета директоров ПАО «М.видео».

Александр Изосимов остаётся миноритарным акционером компании и будет содействовать эффективной передаче полномочий в течение необходимого времени. Совет директоров благодарит Александра Изосимова за работу в сложных рыночных условиях и вклад в развитие Группы, цифровую трансформацию и укрепление позиций Группы на рынках капитала.

«За последний год М.Видео-Эльдорадо сделала значительный рывок в контексте цифровой трансформации и становления как ритейл-тех бизнеса. Александр Изосимов с командой менеджмента сфокусировал бизнес-стратегию и определил ключевые направления роста компании. В этот период компания также успешно провела SPO, что позволило увеличить долю акций в свободном обращении более чем вдвое. В то же время, столкнувшись с глобальной неопределённостью, обусловленной продолжающейся пандемией, мы подошли к моменту, когда компании необходимо сконцентрироваться на операционных процессах бизнеса потребительской электроники, что выходит за рамки первоначальных договорённостей между Александром и Советом директоров, и сообща мы пришли к решению о прекращении партнёрства в текущем формате. Энрике Фернандес согласился занять пост генерального директора Группы и будет продолжать расширять взаимодействие всех заинтересованных сторон с нашей технологической платформой: клиентов, сотрудников, поставщиков. Экспертиза Энрике в отрасли, безупречная репутация, глубокое знание компании в сочетании с его недавним опытом работы в качестве члена Совета директоров и Комитета по цифровой трансформации соответствуют тем вызовам, которые стоят перед нами сегодня». Председатель Совета директоров Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Тынкован

«Для меня большая честь снова присоединиться к команде менеджмента Группы М.Видео-Эльдорадо. Передо мной поставлены амбициозные и сложные, но по-настоящему вдохновляющие цели и задачи. Я уверен, что у компании на всех уровнях есть все необходимые ресурсы, чтобы добиться успеха и разделить его со всеми стейкхолдерами: клиентами, деловыми партнёрами, сотрудниками и акционерами». Энрике Фернандес