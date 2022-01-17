+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Совет директоров М.Видео-Эльдорадо утвердил Энрике Фернандеса на позицию CEO Группы

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщает, что Совет директоров ПАО «М.видео» сегодня принял решение о назначении СЕО (генеральным директором) Группы М.Видео-Эльдорадо Энрике Фернандеса (Enrique Fernandez) с 18 января 2022 года.

Энрике Фернандес обладает почти 20-летним опытом работы на рынке потребительской электроники как в компаниях-производителях, так и в ритейле. С 2016 по 2020 гг. он возглавлял сначала М.Видео, затем — Группу М.Видео-Эльдорадо. Г-н Фернандес продолжит реализацию стратегии OneRetail, анонсированной в феврале 2021 года, и сфокусируется на совершенствовании операционных процессов и высочайшем качестве сервисов, развивая человеческий капитал и укрепляя лидерские позиции Группы на рынке. Энрике Фернандес вступает в должность с 18 января, он также останется членом Совета директоров ПАО «М.видео».

Александр Изосимов остаётся миноритарным акционером компании и будет содействовать эффективной передаче полномочий в течение необходимого времени. Совет директоров благодарит Александра Изосимова за работу в сложных рыночных условиях и вклад в развитие Группы, цифровую трансформацию и укрепление позиций Группы на рынках капитала.

«За последний год М.Видео-Эльдорадо сделала значительный рывок в контексте цифровой трансформации и становления как ритейл-тех бизнеса. Александр Изосимов с командой менеджмента сфокусировал бизнес-стратегию и определил ключевые направления роста компании. В этот период компания также успешно провела SPO, что позволило увеличить долю акций в свободном обращении более чем вдвое. В то же время, столкнувшись с глобальной неопределённостью, обусловленной продолжающейся пандемией, мы подошли к моменту, когда компании необходимо сконцентрироваться на операционных процессах бизнеса потребительской электроники, что выходит за рамки первоначальных договорённостей между Александром и Советом директоров, и сообща мы пришли к решению о прекращении партнёрства в текущем формате.

Энрике Фернандес согласился занять пост генерального директора Группы и будет продолжать расширять взаимодействие всех заинтересованных сторон с нашей технологической платформой: клиентов, сотрудников, поставщиков. Экспертиза Энрике в отрасли, безупречная репутация, глубокое знание компании в сочетании с его недавним опытом работы в качестве члена Совета директоров и Комитета по цифровой трансформации соответствуют тем вызовам, которые стоят перед нами сегодня».

Председатель Совета директоров Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Тынкован

«Для меня большая честь снова присоединиться к команде менеджмента Группы М.Видео-Эльдорадо. Передо мной поставлены амбициозные и сложные, но по-настоящему вдохновляющие цели и задачи. Я уверен, что у компании на всех уровнях есть все необходимые ресурсы, чтобы добиться успеха и разделить его со всеми стейкхолдерами: клиентами, деловыми партнёрами, сотрудниками и акционерами».

Энрике Фернандес

«Команда менеджмента проделала большую работу за последние 15 месяцев, превратив компанию в настоящий розничный технологический бизнес. Мы ускорили разработку технологического стека OneRetail, создав прочную основу для дальнейшего успешного роста. Более того, в процессе масштабной цифровой трансформации М.Видео-Эльдорадо приобрела ДНК технологичной компании, что, без сомнений, определяет векторы её дальнейшего развития. Мои задачи в том виде, в котором они были определены Советом директоров год назад, в основном либо выполнены, либо перешли в стадию глубокой реализации. В любом случае, я уверен, что Энрике при поддержке Совета директоров сможет довести эти изменения до конца».

Александр Изосимов

Автор: Анна
Другие новости

Новости об оффлайн ритейле

17 января / Комментарии
Интерес россиян к флагманам позволил Apple и Samsung потеснить китайские бренды на рынке смартфонов

Интерес россиян к флагманам позволил Apple и Samsung потеснить китайские бренды на рынке смартфонов

Группа М.Видео-Эльдорадо подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2021 году, в количественном выражении продажи составили чуть более 30 млн штук, объём рынка в деньгах достиг 730 млрд рублей.

далее →

17 января / Комментарии
Сеть «Дочки-сыночки» готовится банкротить свои операционные компании

Сеть «Дочки-сыночки» готовится банкротить свои операционные компании

Сеть магазинов «Дочки-сыночки» готовится банкротить свои операционные компании. Газета «Коммерсант» обнаружила на Федресурсе сообщения о пяти операционных компаниях группы «Дочки-сыночки», которые намерены обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

далее →

14 января / Комментарии
Инвестиции в складскую недвижимость России достигли исторического максимума в 2021 году

Инвестиции в складскую недвижимость России достигли исторического максимума в 2021 году

Международная консалтинговая компания JLL подвела итоги года на рынке инвестиций в недвижимость России. В 2021 году зафиксирован рекордный за 20-летнюю историю наблюдений объем инвестиционных сделок в складской недвижимости.

далее →

13 января / Комментарии
«Магнит» подвел итоги новогодних продаж

«Магнит» подвел итоги новогодних продаж

Торговая сеть «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, подвела итоги продаж в предновогодний период.

далее →

13 января / Комментарии
Питер хочет хлеба и не хочет зрелищ

Питер хочет хлеба и не хочет зрелищ

Новым форматом развлечений в торговых центрах Санкт-Петербурга становится еда и фуд-холлы: по данным международной консалтинговой компании JLL, в ближайшем будущем Петербург ожидает бум открытий в этом сегменте, если пандемия в очередной раз не скорректирует планы рестораторов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2022, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!