«Совкомбанк» привёл на рынок «Халву»

ПАО «Совкомбанк» предлагает российским потребителям инновационный платежный инструмент – карту рассрочки «Халва».

На российском рынке банковских услуг появился принципиально новый финансовый продукт – карта рассрочки «Халва», которую начал выпускать «Совкомбанк». Как подчеркивает Андрей Спиваков, Управляющий директор ПАО «Совкомбанк», это первая федеральная карта рассрочек: клиент не платит банку ни за что и никогда, что принципиально отличает «Халву» от обычных кредитных карт. Держатель «Халвы» может совершать по ней покупки в компаниях-партнерах Банка, оплачивая их в рассрочку, без начисления процентов и без первого взноса.

Востребованность такого платежного инструмента доказана на опыте Республики Беларусь, где карты рассрочки «Халва» с 2014 года выпускает «МТБанк». За это время, по словам Игоря Бычека, Заместителя Председателя Правления ЗАО «МТБанк», «Халва» стала самым популярным кредитным продуктом в стране – она имеется у 15 % экономического активного населения республики. Как считает Андрей Спиваков, в условиях, когда реальные доходы, а вместе с ними и платежеспособный спрос россиян, снижаются 26 месяцев подряд (Роскомстат), выпуск карты рассрочки более чем актуален и в нашей стране.

Формула успеха карты «Халва», по мнению банкиров, заключается в том, что это простой, понятный, абсолютно прозрачный продукт, выгодный для всех трех участников процесса – Банка, компании-партнера, а главное – клиента. Рассрочка по карте «Халва» дается на срок до 12 месяцев. Лимит карты зависит от доходов клиента и может достигать 350 тысяч рублей. Платежи за все совершенные покупки суммируются, и эта сумма разбивается на равные части по количеству месяцев рассрочки. Банк будет напоминать клиенту о сроке платежа через СМС-уведомления, рассылки по электронной почте и звонки. В случае задержки клиенту дается дополнительный 5-дневный срок для оплаты. К запуску нового продукта «Совкомбанк» запускает портал Halvaсard.ru, доступный с любого устройства, от стационарного компьютера до мобильного телефона. На сайте можно будет увидеть все предложения и акции партнеров, а также следить за историей покупок в личном кабинете.

Андрей Спиваков называет новый проект ПАО «Совкомбанк» амбициозным и дорогостоящим. В маркетинговую кампанию Банк вкладывает более 1,5 млрд рублей. Сейчас у «Совкомбанка» около 1 200 партнеров, карта принимается в 10 000 магазинах. К концу года Банк рассчитывает увеличить эти цифры по крайне мере вдвое, ведутся переговоры о привлечении к проекту авиакомпаний, туристических фирм и представителей других отраслей. К проекту подключены более 2 000 белорусских магазинов, где смогут делать покупки российские владельцы карт «Халва».

Главные партнеры проекта – крупнейшие российские ритейлеры. «Партнерство с «Халвой» – это хорошая возможность для расширения клиентской базы и повышения средней суммы чека», – говорит Михаил Кучмент, совладелец и Вице-президент Hoff Россия. Елена Горохова и Сергей Гуменников, представители компаний «Снежная королева» и Kari, также рассчитывают на приобретение новых лояльных клиентов, тем более что большую часть целевой аудитории проекта составляют женщины. По словам Андрея Спивакова, к концу года Банк планирует иметь в портфеле не менее 1 000 000 активных карт «Халва».