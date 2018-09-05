Совладельцу «Юлмарт» изменили статью и оставили под домашним арестом

Следствие отказалось от первоначального обвинения совладельца НАО «Юлмарт» Дмитрия Костыгина в мошенничестве в сфере кредитования, переквалифицировав его на мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на заявиление представителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

Об этом он упомянул на заседании Санкт-Петербургского городского суда, который рассматривал апелляционную жалобу на решение Смольнинского районного суда Петербурга об избрании в отношении Костыгина меры пресечения в виде домашнего ареста и оставил его без изменений.

Представитель ГСУ со своей стороны объяснил суду, что изначально Костыгину предъявлялось обвинение в кредитном мошенничестве. «Сейчас статью изменили. Костыгину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следственные действия находятся на завершающей стадии», — сказал следователь.

Адвокаты попытались протестовать, заявив, что ГСУ только тянет время. «Они так и не провели очную ставку с бывшим партнером Костыгина Васинкевичем. Тот находится за рубежом, и поэтому следствие собирается отправлять соответствующие запросы в международные институты по поводу его местонахождения. А вы знаете, сколько можно ждать их ответов. Также следствие заявляет о неустановленных соучастниках. Сколько еще наш доверитель будет находиться под домашним арестом?», — возмутился Сергеев.

Но суд не внял аргументам адвокатов, встав на сторону следствия и потерпевшей стороны.

Согласно материалам дела, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии, предоставив ложные сведения о финансовом состоянии компании. После чего банк перечислил на расчетный счет компании один миллиард рублей, которым обвиняемый, по мнению следствия, распорядился по своему усмотрению и не собирается возвращать.

Защита Костыгина утверждает, что Дзержинский районный суд Петербурга и Санкт-Петербургский городской суд в апелляционной инстанции уже установили, что Костыгин не причинил банку ущерб при получении этого кредита, и что никто из бенефициаров «Юлмарта» не обманывал банк и не получал кредит с намерением его не возвращать. Адвокаты считают, что это уголовное дело — инструмент уголовно-правового давления на Костыгина со стороны его оппонентов по конфликту в «Юлмарте» Михаила Васинкевича и инвестиционной компании А1. По мнению защитника, своими действиями они ввели «Сбербанк» в заблуждение.