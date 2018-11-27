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Совладельцы книжного издательства АСТ приобрели 33% сети кофе-баров Coffee Like

Совладельцы и топ-менеджеры книжного издательства АСТ Павел Гришков и Александр Богуславский приобрели 33% сети кофе-баров Coffee Like. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ходе сделки Гришков получил по 31% в управляющей компании сети ООО «Кофе Лайк» (продаёт франшизы) и в ООО «Логистика кофе» (отвечает за поставки кофе и расходных материалов). Богуславский получил по 2% в обеих компаниях. По его словам, это были личные инвестиции, участвовать в оперативном управлении он не будет и наращивать долю в сети не планирует.

Основатель Coffee Like Аяз Шабутдинов вышел из бизнеса, ранее ему принадлежали 75,5% сети. Он объявил о продаже компании в начале сентября 2018 года, но ранее не раскрывал имена покупателей. Часть его долей выкупили прежние инвесторы сети — Иван Ермилов и Александр Нудин, которым теперь принадлежит 20,2% и 46,8% бизнеса соответственно.

По словам Шабутдинова, сумма сделки составила 151 млн рублей при оценке компании в 200 млн рублей. Он оценивает долю Coffee Like на рынке кофе-баров в России и СНГ на уровне 40%. По собственным данным, сеть насчитывает 453 заведения, в перспективе трёх лет запланировано открытие ещё 530 точек. Большинство кофеен Coffe Like работают по франшизе, в собственную сеть входят лишь девять кофе-баров и одна кофейня в Ижевске.

За десять месяцев 2018 года выручка Coffee Like, по словам Шабутдинова, составила 151,8 млн рублей, годом ранее она была на уровне 80,7 млн рублей.

Автор: Анна
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