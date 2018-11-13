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Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин отпущен под залог

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Юлмарт
Юлмарт
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 12 ноября постановил изменить меру пресечения (с домашнего ареста на залог в 25 млн руб.) в отношении совладельца ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Об этом суд просило следствие, сообщают «Ведомости».

Представитель Костыгина сообщил, что залог за бизнесмена внесет кондитерское объединение «Любимый край», акционером которого он является.

«Избранная мера пресечения наиболее адекватна сложившейся ситуации. Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в „Юлмарте“, в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами», — добавил он.

Дмитрий Костыгин находился под домашним арестом с октября 2017 г. Судья учла примерное поведение предпринимателя и отметила, что доводы обвинения, которые обосновывали необходимость домашнего ареста, уже не актуальны.

Совладелец «Юлмарта» обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. По версии следствия, чтобы получить деньги, банку были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». Полученными деньгами он «распорядился по своему усмотрению», а позже перестал обслуживать кредит. В октябре 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Компании и сервисы: Юлмарт
Автор: Анна
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