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Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин продаёт свой кондитерский бизнес

Совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин выставил на продажу свой кондитерский бизнес — фабрику «Любимый край» — за 2 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Потенциальных покупателей на актив ищет «Ренессанс капитал». «Время от времени потенциальные покупатели проявляют интерес к "Любимому краю", но пока до реальных переговоров не доходило», — передал через представителя Костыгин. При этом он не исключил, что «серьёзно» рассмотрит предложение, если кто-то предложит справедливую рыночную цену за актив.

Фабрика «Любимый край» с 2001 года выпускает овсяное печенье и пряники под брендами «Посиделкино», «Пряничное настроение», «Хватай-ка» и другими. Мощность производства — 1300 т в месяц. В 2015 году компания запустила вторую фабрику мощностью 1600 т продукции в месяц. В 2016 году выручка компании составила около 1,8 млрд рублей.

Автор: Анна
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