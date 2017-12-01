Совладелец «Юлмарта» выдал компании кредит на $10 млн

Совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер выдал компании кредит на $10 млн перед «высоким сезоном» новогодних распродаж. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Деньги должны помочь ритейлеру расплатиться с кредиторами и поставщиками, например с дистрибьюторами Ocs, Dihouse и Oldi, рассказал представитель «Юлмарта».

Условия кредита в компании не раскрывают, но утверждают, что доли владельцев не изменились. Августу Мейеру через Svoboda Corp принадлежит 29,9% материнского холдинга «Юлмарта» — Ulmart Holding Limited. Его партнёру Дмитрию Костыгину принадлежит 31,6% через Koshigi Limited. Ещё 38,5% — у фонда Donna Union Foundation, бенефициаром которого является Михаил Васинкевич.

Мейер признал, что компания несколько утратила позиции на рынке из-за акционерного конфликта, но стала эффективнее, чем несколько лет назад. «Инвестиции — это единственное, чего ей не хватает сейчас для взлета. К сожалению, не все акционеры это понимают», — заявил он.

Корпоративный конфликт начался в 2016 году. Костыгин и Мейер разошлись с Васинкевичем во взглядах на развитие бизнеса. На фоне этого у ритейлера начались проблемы с кредиторами, которые стали требовать срочно погасить долги и подавать иски о банкротстве «Юлмарта».

В октябре 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Костыгина под домашний арест. Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитом «Сбербанка» на 1 млрд рублей. По данным следствия, чтобы получить кредит, Костыгин предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». Свою вину предприниматель отрицает.