+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Совладелец «Юлмарта» выдал компании кредит на $10 млн

Смотрите в каталоге
Сбербанк России
Сбербанк России
Финансовые организации

Совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер выдал компании кредит на $10 млн перед «высоким сезоном» новогодних распродаж. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Деньги должны помочь ритейлеру расплатиться с кредиторами и поставщиками, например с дистрибьюторами Ocs, Dihouse и Oldi, рассказал представитель «Юлмарта».

Условия кредита в компании не раскрывают, но утверждают, что доли владельцев не изменились. Августу Мейеру через Svoboda Corp принадлежит 29,9% материнского холдинга «Юлмарта» — Ulmart Holding Limited. Его партнёру Дмитрию Костыгину принадлежит 31,6% через Koshigi Limited. Ещё 38,5% — у фонда Donna Union Foundation, бенефициаром которого является Михаил Васинкевич.

Мейер признал, что компания несколько утратила позиции на рынке из-за акционерного конфликта, но стала эффективнее, чем несколько лет назад. «Инвестиции — это единственное, чего ей не хватает сейчас для взлета. К сожалению, не все акционеры это понимают», — заявил он.

Корпоративный конфликт начался в 2016 году. Костыгин и Мейер разошлись с Васинкевичем во взглядах на развитие бизнеса. На фоне этого у ритейлера начались проблемы с кредиторами, которые стали требовать срочно погасить долги и подавать иски о банкротстве «Юлмарта».

В октябре 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Костыгина под домашний арест. Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитом «Сбербанка» на 1 млрд рублей. По данным следствия, чтобы получить кредит, Костыгин предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». Свою вину предприниматель отрицает.

Компании и сервисы: Сбербанк России, Юлмарт
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 декабря / Комментарии
Суд отказал «Сбербанку» в иске к бенефициарам «Юлмарта»

Суд отказал «Сбербанку» в иске к бенефициарам «Юлмарта»

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга и повторно отклонил иск «Сбербанка» к бенефициарам компании «Юлмарт» Августу Мейеру, Дмитрию Костыгину и Михаилу Васинкевичу, а также к бывшему генеральному директору компании Сергею Федоринову.

далее →

13 декабря / Комментарии
Совместного предприятия не будет. Сбербанк и Alibaba не договорились

Совместного предприятия не будет. Сбербанк и Alibaba не договорились

Переговоры по созданию совместного предприятия между Сбербанком и китайской компанией Alibaba не принесли желаемого результата, стороны отказались от их продолжения.

далее →

11 декабря / Комментарии
Суд продлил домашний арест совладельца компании «Юлмарт» до 14 февраля

Суд продлил домашний арест совладельца компании «Юлмарт» до 14 февраля

Смольнинский суд Санкт-Петербурга продлил домашний арест совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина до 14 февраля 2018 года. Заседание шло в закрытом режиме.

далее →

7 декабря / Комментарии
Дэнни Перекальски покинул Ozon

Дэнни Перекальски покинул Ozon

Интернет-магазин Ozon объявил о назначении Александра Шульгина генеральным директором группы. Он сменил на этом посту Дэнни Перекальски, который решил покинуть компанию.

далее →

6 декабря / Комментарии
Сбербанк отсудил у «Юлмарта» 1 млрд рублей

Сбербанк отсудил у «Юлмарта» 1 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Сбербанка к ритейлеру «Юлмарт» и его дочерним структурам о взыскании около 1 млрд рублей долга по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество, следует из материалов «Электронного правосудия» от 4 декабря.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!