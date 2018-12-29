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Совместное предприятие AliExpress Russia начнет работу начале 2019 года

Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, «МегаФона» и Mail.ru, получившее название AliExpress Russia, — на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Исходя из той информации, которой я располагаю, мы на финише. Я думаю, что уже в следующем году это предприятие начнет действовать, мы очень на это надеемся», — сообщил Алишер Усманов.

Усманов отметил, что стороны дорабатывают «болевые точки». «Самое главное — не обидеть того, у кого не контроль. Чтобы он был представлен в совете директоров и в руководстве компании», — пояснил он. По его словам, если гендиректором станет представитель от России, то технологическим директором или финансовым должен стать представитель Alibaba.

О создании совместного предприятия в области электронной коммерции стороны объявили 11 сентября. По условиям сделки совладельцами новой компании AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), «МегаФон» (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%). Совместное предприятие будет работать во всех сегментах e-commerce, в том числе в международном и локальном. AliExpress Russia и Mail.Ru Group также заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, подразумевающее обмен трафиком и «продуктовыми инициативами».

Автор: Анна
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