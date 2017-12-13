Совместного предприятия не будет. Сбербанк и Alibaba не договорились

Переговоры по созданию совместного предприятия между Сбербанком и китайской компанией Alibaba не принесли желаемого результата, стороны отказались от их продолжения.

Об этом со ссылкой на неназванные источники, якобы близкие к переговорам, сообщило издание Financial Times. Как отмечается, предполагавшееся совмещение клиентской базы Сбербанка с услугами Alibaba посредством приложения, которое бы распространял Сбербанк, закончились безрезультатно, из-за того что стороны не смогли прийти к согласию по поводу контроля над подобным СП.

Сообщения о начале переговоров между Сбербанком и Alibaba появились в январе 2017 г., стороны рассчитывали достичь соглашения о создании СП в первой половине 2017 г.

В сообщении FT по поводу провала переговоров есть определенные противоречия по поводу того, когда были прерваны переговоры и что послужило причиной их разрыва.

В частности, «один из источников FT» сообщил о том, что переговоры прекратились еще до того момента, как в августе 2017 г. Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия. По данным другого источника, именно решение Сбербанка инвестировать в СП с «Яндексом» стало причиной отказа Alibaba продолжать переговоры.