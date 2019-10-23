Совмортранс и MXP объединяют активы

Акционеры российского 3PL оператора АО «Совмортранс» и акционеры логистического холдинга MXP (торговая марка в России – «МаксиПост») объявили о закрытии первого этапа сделки по объединению активов. На текущий момент Совмортранс закрыл сделку приобретения 10% акций MXP. В течение ближайших 12 месяцев Совмортрансу будет передано 100% группы MXP. Полная интеграция логистических активов компании планируют завершить до конца 2020 года.

Цель слияния – создание международного логистического оператора, предоставляющего доступ к полному комплексу B2B и B2C сервисов по всему миру. Альянс позволит участникам сделки значительно усилить свои позиции, как на российском, так и на международном рынке за счёт объединения компетенций, клиентских портфелей и филиальной сети в разных странах мира.

Приобретая одного из лидеров в сфере экспресс-доставки, Совмортранс расширяет собственную магистральную инфраструктуру за счет выстроенных цепочек поставок группы MXP. Участники сделки ожидают, что доля объединённой компании на рынке экспресс-доставки (B2С) будет расти. Стимулом для роста станет формирование собственной терминально-хабовой экосистемы, которая позволит новому оператору обеспечить для крупно габаритных отправлений ту же скорость доставки, что и для мелких посылок и тем самым увеличить не только масштаб отправлений, но и маржинальность бизнеса вцелом.

На текущий момент Совмортранс оказывает своим B2B клиентам услуги в сфере международных морских и железнодорожных перевозок (в том числе, по Транссибирской магистрали) с прямым доступом к портам, складам и терминалам во всех регионах РФ. По итогам слияния Группа Совмортранс-МХР в качестве универсального экспедитора сможет предлагать им также наземную доставку с возможностью таможенного оформления и вручения груза у двери. Представители крупного международного онлайн ритейла, в свою очередь, будут обеспечены полным циклом доставки контейнерных и консолидированных грузов из разных стран до вручения посылки конечному покупателю.

«Этот альянс открывает огромные возможности не только для его участников, но и для рынка дистанционной торговли в целом. Так, например, доставка крупногабаритных товаров народного потребления в сегодняшнем объеме отправлений из Китая в Россию составляет мизерный процент в силу своей дороговизны. Для таких отправлений доступны, в основном, только воздушные и сухопутные магистрали. В итоге стоимость доставки холодильника или телевизора часто превышает стоимость их производства! Подключение морского канала станет стимулом к существенному снижению тарифов и развитию принципиально новых сегментов международной онлайн торговли. И в конечном итоге обернётся выгодой для самих покупателей». Александр Иванов, президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли

MXP также обеспечит Совмортранс доступ к представителям азиатского рынка онлайн ритейла. Весной 2019 холдинг пробрел контрольный пакет акций китайской логистического платформы Guangzhou Hanxuan International Freight Forwarding Co, специализирующейся на консолидации и отправке посылок из Китая по всему миру. Платформой пользуются около 400 активных отправителей – китайских интернет-магазинов. Примерно 80 тысяч посылок в день уходит в Россию и 30 тысяч – в другие страны.

«Мы давно искали пути для развития и диверсификации бизнеса и поняли, что для перехода на новый этап нам нужен выход в сегмент B2С. Создавать эту компетенцию внутри компании – дорого, долго и нецелесообразно: на рынке экспресс-доставки высокая конкуренция, и порог входа на него очень высок, прежде всего, с точки зрения сроков доставки. Поэтому мы выбрали другой путь – найти достойного игрока и предложить ему войти в состав нашего бизнеса в качестве структурного подразделения. Полгода назад мы обратили внимание на MXP как на сильную, быстро растущую компанию с ярким брендом, диверсифицированной инфраструктурой и проработанными ИТ решениями. К счастью, наши цели и намерения совпали». Генеральный директор Совмортранс, Игорь Осокин

Динамика роста группы MXP по итогам последних 12 месяцев показала пятикратный рост в объёме посылок. По количеству доставляемых посылок в день Группа входит в ТОП-5 российских лидеров в сфере курьерской доставки для интернет-магазинов.

Спустя 15 месяцев с момента выхода из состава финской группы Posti Group (Itella) MXP:

увеличила объем доставляемых посылок в 5 раз в суточных показателях по отношению к предыдущему году;

расширила складские помещения с 3 тыс. кв. м до 32 тыс. кв. м;

усилила ресурсы и расширила зону покрытия за счет нескольких приобретений, в том числе: выкупила 40% курьерской службы LOGSIS и 100% «Шустрого Зайца», а также приобрела контрольный пакет КНД (КартаНаДом) – оператора по доставке кредитных банковских карт;

запустила новые сервисы: доставку КГТ, доставку с удаленной идентификацией личности;

вышла на международный рынок, открыв офисы в Китае и представительства в Нигерии, ЮАР и Марокко.

«MXP – это холдинг с огромным потенциалом и четким пониманием стратегии роста. Мы видим, что смена модели потребления, обусловленная сменой поколений, рождает удивительные возможности для бизнеса, и делаем все, чтобы использовать их для новых прорывов. Благодаря объединению с Совмортранс мы выходим в высшую лигу. Это стратегически взвешенный и значимый шаг не только для нашей компании, но и для рынка в целом. Сейчас, когда мы еще в самом начале интеграции, сложно прогнозировать конкретные цифры, но масштаб грядущих преобразований уже можно представить. Речь идет о трансформации сформировавшихся в онлайн торговле логистических парадигм, оптимизации цепочек поставок и открытии новых направлений для роста e-commerce». Денис Иванников, президент Группы MXP

«Объединение B2B и B2C сегментов в рамках одной логистической компании предполагает создание принципиально новой структуры товародвижения, которая обеспечит свободу транспортировки грузов от 50 грамм до нескольких тонн при заказе через интернет. От слияния АО Совмортранс и группы МХР рынок ЕврАзЭС, объединенный единым таможенным кодексом, ожидает получить расширенный сервис высокого современного уровня – как для клиентов юридических лиц, так и для клиентов физических лиц», отметил президент ЕСТЭЛО Олег Хайтаров.

К моменту сделки Совмортранс предприняла исчерпывающие шаги по закрытию всех санкционных рисков. По итогам слияния состав акционеров изменится, на завершающем этапе в его составе не будет санкционных компаний и физических лиц. Своё участие сохраняют российские и иностранные порты. В состав акционеров объединенной компании войдут:

MXPG HOLDINGS LIMITED

АО Совмортранс

Частные инвесторы

Стоимость сделки не разглашается.