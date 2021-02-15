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Совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 Retail Group за 2020 год составил 21,9 млрд рублей

Совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 Retail Group составил 21,9 млрд руб. в 2020 г., говорится в сообщении компании. Год к году показатель вырос на 347%.

Большая часть оборота, 15 млрд руб., пришлась на онлайн-гипермаркет «Перекресток Впрок». Еще 6,9 млрд руб. обеспечили сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также агрегатора экспресс-доставки «Около».

За весь прошлый год ритейлер доставил 7,9 млн онлайн-заказов. Для сравнения: в 2019 г. таких заказов было 1,4 млн.

Цифровые бизнесы принесли компании 1% продаж в 2020 г. В октябре — декабре прошлого года этот показатель вырос в Москве и Московской области до 3,5 и 3,8% соответственно. В январе и феврале этого года ритейлер зафиксировал ускорение спроса на покупку продуктов онлайн — совокупное число заказов в день через все платформы доставки в пиковые дни февраля превысило 67 тыс., говорится в сообщении.

Весь рынок онлайн-торговли продуктами питания за 2020 г. вырос в 3,6 раз, до 155 млрд руб. Доля X5 Retail Group составила 13%. По этому показателю ритейлер назвал себя «крупнейшей компанией в сегменте онлайн-торговли продуктами питания на российском рынке».

«В этом году мы начали трансформировать наш онлайн-гипермаркет „Перекресток Впрок“ в FMCG-маркетплейс, что означает значительное расширение его ассортимента и географии присутствия. Благодаря успешному развитию нашего логистического проекта 5Post расширенный ассортимент маркетплейса „Впрок“ в этом году станет доступен на большей части территории страны. Уже в первом квартале мы начнем подключение внешних партнеров к агрегатору экспресс-доставки „Около“, который уже в пилотном режиме демонстрирует быстрые темпы роста. Наши сервисы экспресс-доставки из „Пятерочки“ и „Перекрестка“ также будут расширяться как в текущих регионах, так и выходить в новые регионы присутствия X5», — цитирует пресс-служба главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана.

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Автор: Анна
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