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СП Сбербанка и «Яндекс» будет продавать прочные телефоны из Китая

Сбербанк и «Яндекс» нашли новых партнеров для своей платформы трансграничной электронной торговли. Их СП будет эксклюзивно продавать до сих пор официально не представленные в России китайские смартфоны брендов Cubot, Leagoo и Nome (специализируются на противоударных и водонепроницаемых моделях), сообщает газета «Коммерсантъ».

Модели будут продаваться на площадке «Яндекс.Маркета», который заработает на комиссии. На трансграничных платформах комиссия обычно составляет 5–10% без учета затрат на логистику.

Рынок защищенных смартфонов с противоударными свойствами и водонепроницаемостью последние годы рос примерно втрое быстрее рынка обычных устройств. По данным CCS Insight, в 2017 г. на мировой рынок было поставлено 22,2 млн защищенных смартфонов, что на 25% больше, чем годом ранее. Но в России спрос на них сильно меньше, чем, например, в Европе и США, пояснили эксперты.

В целом же рынок смартфонов перенасыщен, поэтому ставка на нишевые продукты верна, считает глава Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Так, по оценке «М.Видео-Эльдорадо», хотя в первом полугодии в деньгах рынок увеличился почти на четверть, до 195 млрд руб., в штучном выражении он почти не растет. "Заметно снижается средняя цена подобных трубок, что автоматически увеличивает их долю. Но без участия известных брендов массовой эта ниша все равно не станет, и ее доля будет менее 4%. За счет эффекта низкой базы будет рост, но в абсолютных величинах назвать его существенным нельзя«,— полагает Дмитрий Рябинин. Но, добавляет эксперт, дополнительный канал продаж ускорит темпы роста, а на фоне всеобщей унификации смартфонов интерес к нестандартным моделям будет увеличиваться.

«Яндекс.Маркет» ведет переговоры еще с несколькими производителями смартфонов B-брендов и готовит проекты по эксклюзивному выводу в Россию новых моделей с рядом А-брендов.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о создании СП на базе «Яндекс.Маркета» в августе 2017 г., запуск трансграничной платформы планируется в октябре.

Автор: Анна
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