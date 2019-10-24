+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

СП «Яндекса» и Сбербанка оценило затраты на завоевание рынка

«Яндекс.Маркет» за полтора года существования в качестве совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка потратил на развитие около четверти из выделенных в 2018 г. 30 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные гендиректора компании Максима Гришакова.

«Мы хорошо капитализированы, это большой плюс. Многие компании пытаются искать деньги для развития. У нас они на следующие три года есть, чтобы активно продолжать расти и конкурировать за покупателя», — заявил он.

В «Яндекс.Маркете» уточнили, что инвестиции пошли в развитие логистической инфраструктуры. По словам Гришакова, сейчас компания планирует открыть несколько логистических объектов в городах-миллионниках, вложения превысят 1 млрд руб. Кроме того, в виде эксперимента «Яндекс.Маркет» установил в Москве и Петербурге 50 постаматов и планирует довести их количество до нескольких тысяч в 2020 г.

Сделка по созданию СП «Яндекса» и Сбербанка (на базе «Яндекс.Маркета») была закрыта в апреле 2018 г. В октябре того же года «Яндекс.Маркет» полноценно запустил интернет-магазин «Беру», а в ноябре начал тестирование маркетплейса Bringly.

Весной 2019 года оборот «Беру» впервые превысил 1 млрд руб. в месяц. Главная задача — завоевание доли рынка, сообщал ранее президент Сбербанка Герман Греф. «Беру», по его мнению, в течение трех-четырех лет должен стать «вторым игроком» на рынке.

«Беру» быстро набирает обороты по посещаемости, но компании еще далеко до основных конкурентов — Wildberries и Оzon, указывает руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский. Рост происходит за счет «работы в минус», которая может съесть имеющиеся запасы, предупреждает партнер «Делойт» в СНГ Антон Шульга.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

24 октября / Комментарии
Ozon запустил аналитическую платформу для продавцов маркетплейса

Ozon запустил аналитическую платформу для продавцов маркетплейса

Ozon продолжает развивать дополнительные сервисы для продавцов своего маркетплейса – площадка анонсировала запуск аналитической платформы, с помощью которой партнеры смогут эффективно управлять своим ассортиментом и продажами.

далее →

23 октября / Комментарии
Онлайн-продажи мебели и товаров для дома в 2019 году превысили 1,5 млрд рублей

Онлайн-продажи мебели и товаров для дома в 2019 году превысили 1,5 млрд рублей

По оценке Admitad, общий объём продаж мебели и товаров для дома в интернете мог превысить 20 млрд.рублей. В компании ожидают продолжение роста вместе с активным выходом в онлайн новых брендов — новым клиентом партнерской сети с октября стал Hoff.

далее →

22 октября / Комментарии
«Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94%

«Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94%

В преддверии акции Международный День без Бумаги, которая в России пройдет 24 октября, электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал спрос на электронные книги. За девять месяцев 2019 продажи товаров в данной категории увеличились на 94% в рублях и на 81,7% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

далее →

22 октября / Комментарии
Маркетплейс Bringly сдулся

Маркетплейс Bringly сдулся

Количество посетителей онлайн-магазина зарубежных товаров Bringly (принадлежит Сбербанку и «Яндексу») за пять месяцев сократилось в 27 раз. По данным SimilarWeb в апреле аудитория сайта насчитывала 2,5 млн человек, а в сентябре упала до 91 тыс. посетителей.

далее →

22 октября / Комментарии
«Счастье для волос», «Ква-ква» и «Илья Муромец»: какие купоны чаще всего ищут россияне

«Счастье для волос», «Ква-ква» и «Илья Муромец»: какие купоны чаще всего ищут россияне

Аналитическая служба компании «Биглион» исследовала данные по посещаемости сайта компании с 1 января по 30 сентября этого года и выяснила, какие запросы чаще всего формируют пользователи, а также — сколько времени они на это тратят.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!