СП «Яндекса» и Сбербанка оценило затраты на завоевание рынка

«Яндекс.Маркет» за полтора года существования в качестве совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка потратил на развитие около четверти из выделенных в 2018 г. 30 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные гендиректора компании Максима Гришакова.

«Мы хорошо капитализированы, это большой плюс. Многие компании пытаются искать деньги для развития. У нас они на следующие три года есть, чтобы активно продолжать расти и конкурировать за покупателя», — заявил он.

В «Яндекс.Маркете» уточнили, что инвестиции пошли в развитие логистической инфраструктуры. По словам Гришакова, сейчас компания планирует открыть несколько логистических объектов в городах-миллионниках, вложения превысят 1 млрд руб. Кроме того, в виде эксперимента «Яндекс.Маркет» установил в Москве и Петербурге 50 постаматов и планирует довести их количество до нескольких тысяч в 2020 г.

Сделка по созданию СП «Яндекса» и Сбербанка (на базе «Яндекс.Маркета») была закрыта в апреле 2018 г. В октябре того же года «Яндекс.Маркет» полноценно запустил интернет-магазин «Беру», а в ноябре начал тестирование маркетплейса Bringly.

Весной 2019 года оборот «Беру» впервые превысил 1 млрд руб. в месяц. Главная задача — завоевание доли рынка, сообщал ранее президент Сбербанка Герман Греф. «Беру», по его мнению, в течение трех-четырех лет должен стать «вторым игроком» на рынке.

«Беру» быстро набирает обороты по посещаемости, но компании еще далеко до основных конкурентов — Wildberries и Оzon, указывает руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский. Рост происходит за счет «работы в минус», которая может съесть имеющиеся запасы, предупреждает партнер «Делойт» в СНГ Антон Шульга.