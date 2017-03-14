SPAR открывает интернет-магазин продуктов

Сеть продуктовых магазинов под брендом SPAR развивает направление доставки – в скором времени в Нижнем Новгороде будет открыт первый интернет-магазин с возможностью заказа продуктов.

Ритейлер намерен развивать направление доставки продуктов, в том числе категории fresh. В настоящее время интернет-магазин SPAR «запускается» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает информагентство RNS со ссылкой на главу Spar Russia B.V. Сергея Локтева.

По словам г-на Локтева, также планируется открыть интернет-магазин в Москве, увеличив число точек и оптимизировав логистику.

«Пока есть много ограничивающих факторов. Пробки, платные парковки и длинные маршруты... Если включить эти затраты в цену, то покупатели не поймут, почему товар с доставкой стоит дороже, чем на полке», - цитирует бизнесмена RNS.

Когда нижегородский интернет-магазин начнёт работу и сколько будет стоить доставка, пока неизвестно.