+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

SPAR открывает интернет-магазин продуктов

Сеть продуктовых магазинов под брендом SPAR развивает направление доставки – в скором времени в Нижнем Новгороде будет открыт первый интернет-магазин с возможностью заказа продуктов.

Ритейлер намерен развивать направление доставки продуктов, в том числе категории fresh. В настоящее время интернет-магазин SPAR «запускается» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает информагентство RNS со ссылкой на главу Spar Russia B.V. Сергея Локтева.

По словам г-на Локтева, также планируется открыть интернет-магазин в Москве, увеличив число точек и оптимизировав логистику.

«Пока есть много ограничивающих факторов. Пробки, платные парковки и длинные маршруты... Если включить эти затраты в цену, то покупатели не поймут, почему товар с доставкой стоит дороже, чем на полке», - цитирует бизнесмена RNS.

Когда нижегородский интернет-магазин начнёт работу и сколько будет стоить доставка, пока неизвестно. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 марта / Комментарии
Avito начала тестирование сервиса доставки товаров

Avito начала тестирование сервиса доставки товаров

Российская интернет-площадка для размещения объявлений о товарах и услугах Avito начала тестирование доставки товаров от потребителя к потребителю. О первой состоявшейся в рамках нового сервиса доставке наушников сообщил на своей странице в Facebook руководитель проекта «Avito доставка» Юрий Палевич.

далее →

6 марта / Комментарии
ФАС одобрила слияние DPD и "СПСР-Экспресс"

ФАС одобрила слияние DPD и "СПСР-Экспресс"

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство GeoPost (французский оператор экспресс-доставки, акционер оператора DPD) о приобретении компании "СПСР-Экспресс" (SPSR Express), говорится в сообщении ведомства. SPSR Express и DPD планируют слияние в I квартале 2017 года. Стороны направили ходатайство об одобрении сделки в ФАС в январе.

далее →

2 марта / Комментарии
«О’КЕЙ-Авто»: новый подход к выдаче онлайн-заказов

«О’КЕЙ-Авто»: новый подход к выдаче онлайн-заказов

ГК «О’КЕЙ» первой из российских ритейлеров объявляет о запуске проекта  «О’КЕЙ-Авто» - нового формата выдачи заказов в интернет-магазине okeydostavka.ru. Он доступен для автовладельцев с 1 марта в гипермаркете «О’КЕЙ» (пр-т Большевиков, 10/1).

далее →

22 февраля / Комментарии
FM Logistic представил умную мобильную тележку для сбора заказов в интернет-магазинах

FM Logistic представил умную мобильную тележку для сбора заказов в интернет-магазинах

Международный логистический оператор FM Logistic принял участие в разработке мобильной тележки e-Shopeur, которая позволяет автоматизировать сборку заказов для интернет-магазинов. 

далее →

20 февраля / Комментарии
«Почта России» запускает программу «Почта без очередей» для юридических лиц

«Почта России» запускает программу «Почта без очередей» для юридических лиц

«Почта России» 17 февраля представила комплексную программу «Почта без очередей», которая предусматривает обслуживание юрлиц в специализированных отделениях, изменение работы офисов и новую кадровую политику. 

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!