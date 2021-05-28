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Spar планирует открывать собственные дискаунтеры

Торговая сеть Spar планирует открывать собственные дискаунтеры под брендом Smart. В настоящее время компания занимается поиском подходящих площадей в Москве и Московской области. Магазины будут открываться в формате от 700 до 1000 квадратных метров.

Правами на бренд Smart владеет компания SPAR Russia B.V., «Спар Мидлл Волга» использует бренд по лицензии, продавая под ним товары собственной торговой марки. Сегодня под управлением ритейлера находится около 250 магазинов в России. Выручка компании в 2020 году оценивалась в 61,7 млрд рублей, а чистая прибыль — в 86,8 млн рублей.

Общее число дискаунтеров в России за последние три года увеличилось на волне спроса на формат почти на четверть — до 140 тысяч объектов. Под управлением крупнейшего игрока на рынке, «Светофора», находится 2200 магазинов с выручкой 189 млрд рублей в 2020 году.

По оценкам гендиректора «Infoline Аналитики» Михаила Бурмистрова, вложения в создание бренда дискаунтеров и открытие первых двух магазинов потребуют около 50 млн рублей. При этом развиваться на высококонкурентном московском рынке будет непросто из-за отсутствия качественных площадей в хороших локациях.

Автор: Анна
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