SPAR в Санкт-Петербурге подружился с Alipay

Супермаркеты нидерландской сети SPAR в Санкт-Петербурге начали принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Торговый эквайринг Alipay и процессинг платежей обеспечивает группа компаний «МОБИ.Деньги» (официальный партнер и эквайер Alipay в России) в технологическом сотрудничестве с компанией CSI, разработчиком кассового решения Set Retail.

Теперь гости из Китая и граждане КНР, проживающие в Санкт-Петербурге, смогут расплачиваться за покупки в магазинах SPAR с помощью мобильного приложение Alipay. Реализация сервиса приема оплаты с помощью Alipay в Санкт-Петербурге — это возможность привлечь китайских туристов в магазины, и обеспечить им комфортный процесс покупок. Китайская платежная система Alipay является крупнейшей в мире по объему транзакций, а приложение имеет около 600 млн. пользователей, которые могут быстро и безопасно производить оплату с помощью QR-кода.

Александра Чижикова, заместитель директора по развитию АО «МОБИ.Деньги»: «По результатам прошлого года около 300 тысяч туристов из Китая посетили северную столицу России. Одной из крупных категорий затрат китайских туристов являются повседневные продукты питания, готовые блюда, сласти и деликатесы. Мы рады, что сотрудничество с „ТД Интерторг“ способствует увеличению числа супермаркетов в Санкт-Петербурге, принимающих оплату Alipay, что является для нас приоритетной задачей».

Алексей Анкудинов, руководитель проектов компании CSI: «У кассовой программы Set Retail 10 есть технологические возможности для простого и быстрого подключения к другим системам. Это позволило нашему партнеру „МОБИ.Деньги“ самостоятельно разработать решение по приему оплаты с помощью Alipay на кассах Set Retail 10. Подключить модуль оплаты Alipay теперь могут все клиенты CSI, что позволит привлечь дополнительный сегмент покупателей в магазины».