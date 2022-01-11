СПБ теперь доступна и юрлицам

Банки запускают пилотный проект- переводы между юрлицами через систему быстрых платежей (СБП). Первопроходцами этого функционала стали Райффайзенбанк и Делобанк, как сообщают Известия. Информацию подтвердили в НСПК. Другие крупнейшие банки планируют его реализацию в 2022 году. Это востребованная технология для компаний, которая позволяет перечислять деньги дешевле, в разы быстрее и в режиме 24/7, тогда как сейчас переводы не проходят по выходным и ночам, пояснили игроки рынка.

В Национальной системе платежных карт (клиринговый центр СБП) подтвердили, что несколько кредитных организаций уже начали пилотировать В2В-сервис в Системе быстрых платежей, некоторые банки работают над подключением. Преимущество новшества в том, что компании в России, где множество часовых поясов, смогут выстраивать непрерывный бизнес, не беспокоясь о доступности межбанковских взаиморасчетов, отметили в НСПК.

Тарифы за осуществление B2B-переводов между юрлицами, ИП и самозанятыми через СБП для банков с 1 января 2022 года были установлены ЦБ: они разнятся от 5 копеек до 3 рублей за операцию в зависимости от ее суммы, следует из документов регулятора. Однако стоимость услуги для конечных клиентов-юрлиц будут устанавливать сами кредитные организации.

Запустить сервис переводов между юрлицами через СБП в 2022-м также планируют в МКБ, ПСБ, Газпромбанке, «Абсолюте», «Открытии», Почта Банке, МТС Банке и Росбанке.