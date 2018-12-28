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Специалисты закрывшегося Intelligent Emails перешли в eSputnik Russia

Специалисты компании Intelligent Emails, прекратившей свою деятельность в январе 2019-го года после 10 лет присутствия на российском рынке, продолжат работу с новым высокотехнологичным партнером — eSputnik. Руководителем сервиса в России стала Анастасия Горькая, ранее возглавлявшая направление консалтинга Intelligent Emails.

eSputnik — один из самых надежных и быстро растущих сервисов на рынке email-маркетинга. За 7 лет работы в России предоставляемый им спектр услуг постепенно вышел за пределы классических предложений нишевой компании. Омниканальные сценарии коммуникации и товарные рекомендации, трекинг поведения подписчиков на сайте и в мобильном приложении, многоуровневая сегментация по поведенческому фактору и на базе искусственного интеллекта — лишь некоторые из возможностей, которые предлагает технологическая платформа.

«Благодаря eSputnik, мы переходим на следующий, более серьезный этап развития в предоставлении маркетинговых услуг. Наши специалисты накопили большой опыт как в работе с крупнейшими представителями российского e-commerce и retail, так и с решениями в области email-маркетинга. Старые решения работают, и это хорошо — но пришло время для технологического роста, и мне приятно быть причастной к этому процессу. Рынок все больше требует индивидуального подхода, „коробочный продукт“ устраивает далеко не всех, да и мы получаем много запросов на кастомные мультиканальные предложения. С новой партнерской платформой число положительных ответов на такие запросы вырастет в разы. От лица нашей команды хочу поблагодарить всех, кто работает и продолжает с нами работать: совсем скоро мы будем готовы предложить новые прогрессивные решения», — отмечает руководитель eSputnik Russia Анастасия Горькая.

Автор: Анна
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