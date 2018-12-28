Специалисты закрывшегося Intelligent Emails перешли в eSputnik Russia

Специалисты компании Intelligent Emails, прекратившей свою деятельность в январе 2019-го года после 10 лет присутствия на российском рынке, продолжат работу с новым высокотехнологичным партнером — eSputnik. Руководителем сервиса в России стала Анастасия Горькая, ранее возглавлявшая направление консалтинга Intelligent Emails.

eSputnik — один из самых надежных и быстро растущих сервисов на рынке email-маркетинга. За 7 лет работы в России предоставляемый им спектр услуг постепенно вышел за пределы классических предложений нишевой компании. Омниканальные сценарии коммуникации и товарные рекомендации, трекинг поведения подписчиков на сайте и в мобильном приложении, многоуровневая сегментация по поведенческому фактору и на базе искусственного интеллекта — лишь некоторые из возможностей, которые предлагает технологическая платформа.