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Спиртное в интернете появится в 2019 году

Минфин завершил разработку законопроекта о легализации продаж спиртного в интернете, сообщили «Известия». Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов внес документ в правительство.

Со следующего года Минфин предлагает разрешить онлайн-продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин с защищённым географическим названием и защищённым наименованием места происхождения. Чтобы торговать алкоголем в сети, необходимо будет иметь лицензию, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

В документе прописаны все имеющиеся в обычной торговле ограничения: продажа алкоголя с 8.00 до 23.00, запрет продавать спиртное несовершеннолетним, а также торговать спиртным в школах, больницах, спортивных учреждениях. Документ согласовали Минпромторг, Минкомсвязь, Минсельхоз и ФНС. Минздрав и Роспотребнадзор указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.

Сейчас дистанционная торговля алкоголем разрешена в Великобритании, Германии, Франции, Дании, Испании, Нидерландах и Бельгии. В России интернет-торговля спиртными напитками запрещена с 2007 года.

Автор: Анна
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