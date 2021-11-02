Спорт или торт: что заказывают россияне на ноябрьские праздники с Авито Доставкой?

Благодаря длинным ноябрьским выходным у россиян появилось много свободного времени для различных активностей, однако рост заболеваемости Covid-19 снова заставил многих пересмотреть планы и перенести весь досуг в пределы домов и квартир. в связи с этим россияне решили заняться давно откладываемыми делами — от чтения и выпечки до декорирования дома и йоги. Аналитики Авито выяснили, что самыми популярными накануне праздников стали товары для домашних развлечений, спорта, готовки, украшения дома, а также уютная домашняя одежда. В связи с локдауном резко выросло количество заказов с Авито Доставкой, чаще всего в этом году россияне заказывают товары из категории «Хобби и отдых», на втором и третьем месте расположились категории «Личные вещи» и «Электроника».

В этом году во многих городах России ввели локдаун на время длинных ноябрьских праздников из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом. Чтобы не подвергать себя и близких риску, россияне стараются «осесть» дома, поэтому на сайте растет спрос на определенные категории товаров, которые заказывают с Авито Доставкой. Так что же будут делать россияне в ноябрьские выходные?

Развлекаться

Чтобы разнообразить домашний досуг во время праздников, россияне скупают настольные игры. В этом году их стали заказывать с доставкой на 82% чаще, чем в прошлом. Имаджинариум стал популярнее почти в 2 раза, приобрести игру можно в среднем за 1 000 рублей. Также вырос спрос на Монополию и наборы Lego — на 52% и 71% соответственно. Приобрести их накануне ноябрьских праздников пользователи Авито могут в среднем за 900 рублей и 1 100 рублей.

Современные технологии также не дадут заскучать во время длинных выходных. Спрос на Xbox Series X подскочил в 26 раз по сравнению с октябрем прошлого года. PlayStation 5 стала в 24 раза популярнее среди пользователей площадки, а интерес к PlayStation 4 вырос на 26%. Заказывать игровые консоли с доставкой пользователи Авито в этом году стали на 63% чаще.

Любители музыки заинтересовались аудиотехникой для прослушивания любимых композиций. Приобрести Bluetooth-колонки хотели на 33% больше пользователей по сравнению с прошлым годом, а средняя цена устройства составляет 2 000 рублей. Россияне, которые в условиях новых коронавирусных ограничений предпочитают избегать людных мест и проводить больше времени дома, активно заказывали колонки с доставкой — в этом году количество таких заказов выросло на 59%.

Осенние вечера идеально подходят для чтения книг — любители почитать искали их на Авито на 48% чаще. В этом году пользователи сайта активно заказывают книги — в топе самых популярных товаров с Авито Доставкой они заняли пятое место, а количество таких заказов выросло на 78%. Пополнить домашнюю библиотеку накануне ноябрьских выходных можно в среднем за 300 рублей, а средняя стоимость заказа книги с доставкой составит всего 349 рублей.

«В условиях роста заболеваемости многие россияне стараются оставаться дома и поэтому все чаще ищут различные способы проведения домашнего досуга. Мы зафиксировали значительный рост спроса на товары для развлечений и спорта на Авито накануне длинных выходных. Кроме того, россияне решили освежить интерьер и заняться готовкой, а из-за ограничений в работе торговых центров онлайн-шопинг — лучший способ купить обновку. Пользователи сайта размещают огромное количество объявлений, и с каждым годом оно растет. Например, объявлений о продаже PlayStation 5 стало больше в 16 раз по сравнению с прошлым годом, коврики для йоги продают на 47% чаще, а миксеры — на 42% больше. Любой товар можно заказать с помощью Авито Доставки, что избавит наших пользователей от необходимости посещать людные места» — комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Делать дом еще уютнее

Тренд прошлого «карантинного» года на создание домашнего уюта не теряет своей актуальности и в этом году — перед длинными выходными россияне решили привнести в декор квартир и домов что-то новое. Пледы давно стали символом уюта и комфорта, во второй половине октября спрос на них вырос на 31%, купить товар можно в среднем за 1 100 рублей. На Авито также растет интерес к коврам, приобрести их в этом году хотели на 22% больше пользователей, покупка изделия обойдется в среднем в 3 300 рублей.

Набирают популярность и мелкие декоративные предметы. Для уютных вечерних посиделок россияне скупают свечи ручной работы, их искали на сайте на 36% чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость товара по России составляет 500 рублей. Необычные и приятные ароматы поднимают настроение и создают еще больший уют, на Авито ароматические диффузоры стали востребованнее на 28%, а приобрести аромат для дома можно в среднем за 650 рублей. Свечи и ароматизаторы стали более популярным товаром и в доставке — на 50% и 53% по сравнению с прошлым годом соответственно.

Печь сладости

Ноябрьские праздники — отличный повод увидеться с родственниками и друзьями и устроить чаепитие с выпечкой. Для воплощения этих планов россияне стали активно покупать кухонные бытовые приборы для готовки пирогов и тортов.

Спрос на электрические духовые шкафы вырос на 32%, приобрести бытовой прибор можно в среднем за 7 000 рублей. Миксерами интересовались на 24% больше пользователей по сравнению с прошлым годом, средняя стоимость устройства составляет 1 400 рублей. Хлебопечки искали на 14% чаще, такая покупка обойдется россиянам в среднем в 3 000 рублей. Технику для кухонь россияне также часто покупают с Авито Доставкой — миксеры заказывали на 60% чаще, электродуховки — практически в 2 раза активнее, а количество заказов хлебопечек с доставкой увеличилось на 41%.

Для тех, кто хочет порадовать себя вкусным десертом, но не тратить время на готовку, доступен широкий выбор тортов на заказ на Авито. Они стали на 53% востребованнее среди пользователей сайта, а заказать услугу можно в среднем за 950 рублей.

Заниматься спортом

Несмотря на повышенный интерес к выпечке перед праздниками, россияне не собираются бросать и спорт. Особой популярностью пользуются гимнастические мячи-тренажеры — фитболы, спрос на них в конце октября вырос на 36%. Приобрести спортивный снаряд можно в среднем за 500 рублей.

Йога и комплексы простых упражнений помогут поддерживать тело в тонусе без спортзалов. На Авито наблюдается рост интереса к коврикам для йоги и фитнеса, во второй половине октября ими интересовались на 33% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость товара составляет 1 100 рублей.

Важной составляющей домашнего «спортивного уголка» являются гантели, которые необходимы для силовых упражнений. На площадке их искали на 19% больше, чем в октябре прошлого года, а покупка спортинвентаря обойдется россиянам в среднем в 3 000 рублей.

Спорттовары также часто заказывают с Авито Доставкой, особенно это актуально в условиях новых ограничений. Фитболы заказывали в 2,7 раза чаще, чем в прошлом году, коврики для йоги — на 71%, а гантели получили с доставкой на 18% больше пользователей в целом по России.