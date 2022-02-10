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«Спортмастер» добрался до небольших населенных пунктов

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Спортмастер
Спортмастер
Спорт

Торговая сеть спортивных товаров «Спортмастер» намерен выйти в города с населением до 100 тыс. человек, пишет РБК.

Для таких городов создан специальный формат магазинов. Он позволит составить конкуренцию маркетплейсам, рассказал управляющий делами группы Сергей Агибалов.
Новые магазины будут частью стратегии омниканального развития, предполагающего, что офлайн-продажи дополняются онлайновыми.

В результате этого эксперимента к стандартным магазинам сети площадью 1,2–2,5 тыс. кв. м и гипермаркетам «Спортмастер PRO» площадью до 5 тыс. кв. м прибавятся точки с пространством 300–500 кв. м. Тестовые магазины такого формата уже открыты в Александрове Владимирской области, Киришах Ленинградской области и Буденновске Ставропольского края.

Базовый ассортимент в малом магазине будет небольшим и сокращен в пользу самых востребованных моделей. Там можно будет ознакомиться с новыми моделями, брендами, примерить или сделать заказ из полного ассортимента сети при помощи интернет-киоска или мобильного приложения.

 

 

Компании и сервисы: Спортмастер
Автор: Elvira
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