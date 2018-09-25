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«Спортмастер» открывает отдельные магазины для своей торговой марки Demix

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Nike
Nike
Спорт

Продавец спортивной одежды и обуви «Спортмастер» будет развивать отдельные магазины для собственной торговой марки Demix. Первый магазин открылся в московском торговом центре «Гагаринский», пишет газета «Ведомости».

Бренд Demix завоевал на российском рынке хорошие позиции, пояснил управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов. По его словам, по количеству продаваемых товаров в магазинах сети этот бренд обошел Nike и Adidas, вместе взятые. «Поэтому мы решили, что пришло время начать развивать его отдельно», — отметил Агибалов.

Нужно изменить позиционирование бренда, чтобы потребители воспринимали Demix не только как товары для начального уровня, но и для более профессиональных занятий спортом. Чтобы в собственных магазинах этой марки можно было найти все нужное для бега и других популярных видов спорта.

В дальнейшем «Спортмастер» планирует развивать эту сеть в Москве и других крупных городах России. Магазины Demix могут появиться в Белоруссии, Казахстане и Китае.

Компании и сервисы: Nike, Спортмастер, Adidas
Автор: Анна
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