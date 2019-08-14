«Спортмастер» планирует выход на новые рынки

ГК «Спортмастер» ведет переговоры о покупке Go Sport Poland (входит во французскую Go Sport Group). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из контрагентов группы.

Говорить о выходе на другие рынки ЕС пока преждевременно, заявил изданию источник в самой группе.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость сделки с Go Sport Poland в сумму до €40 млн.

Для бизнеса выход на новые рынки полезен с точки зрения диверсификации экономических и политических рисков, говорит управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев. Кроме того, имея подразделение в Европе, сети будет проще привлекать инвестиции под развитие, добавляет он.

Как отмечает Бурмистров, за счет масштабов, портфеля собственных марок и эффективной системы закупок в Китае «Спортмастер» способен конкурировать с лидерами европейского рынка. Но представитель Boardriders (управляет сетями Quiksilver, DC Shoes и пр.) Екатерина Брагинская напоминает, что fashion-рынки многих стран ЕС падают, а европейские покупатели более консервативные: потребности в новых брендах у них нет.

«Спортмастер» — одна из крупнейших российских компаний, специализирующихся на продаже спортивных товаров. Существует с 1992 г., включает более 500 магазинов в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Китае. Также управляет сетями Columbia, Skechers по франшизе в РФ.