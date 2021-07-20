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Спортмастер PRO запускает обновленный формат магазинов

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Спортмастер
Спортмастер
Спорт

В обновленном формате открылось три магазина Спортмастер PRO — в Москве, Мытищах и Санкт-Петербурге.

На территории магазинов (около 5.000 квадратных метров) можно найти инвентарь и одежду под любой бюджет и задачи. Увлеченные спортсмены порадуются широкому выбору и специальным сервисам, а для начинающих свой путь в спорте компания предложит бюджетную и качественную экипировку.

«Спортмастер PRO — это не просто спортивные магазины. Мы задумывали и реализуем формат, как центры спортивного притяжения. Сюда можно прийти не только за покупками, но и за высококлассным сервисом, за общением с PRO-экспертами и с единомышленниками, например, чтобы послушать лекцию по интересующему виду спорта или получить индивидуальную консультацию», — отмечает Ирина Исмаилова, директор по маркетинговым коммуникациям «Спортмастера».

PRO-сервисы — это ремонт, апгрейд, индивидуальный подбор снаряжения, подготовка к соревнованиям и обслуживание инвентаря. Специалисты магазина подготовят к «труду и обороне» любое снаряжение: от теннисных ракеток и велосипедов до самокатов, горных лыж и сноубордов. Поклонники зимних видов спорта смогут восстановить канты, скользящие поверхности ваших горных лыж и сноубордов, заточить ледовые коньки (включая профилирование лезвия под заданные параметры), нанести структуры на беговые лыжи и подготовить их к соревнованиям в любых погодных условиях. Клиентам доступен и бутфитинг — адаптация горнолыжных ботинок, коньков под индивидуальную анатомическую форму.

На «территории бега» посетители смогут провести GAIT-анализ техники бега и подобрать обувь с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. Тестирование стоп на платформе Presscam позволит экспертам определить особенности строения стоп для дальнейшей корректировки индивидуальными/анатомическими стельками.

«Широкий ассортимент и ценовой диапазон Спортмастера PRO позволяет сделать оптимальный выбор спортсмену любого уровня. Товарные категории охватывают более 50 видов спорта. У нас работают люди, которые разбираются в спорте, в ведущих спортивных брендах и в современных технологиях. Они могут дать профессиональную консультацию по интересующему спортивному направлению. Это высококвалифицированные продавцы и специалисты, многие из которых сами являются увлеченными спортсменами, участвующими в международных и российских соревнованиях», — поясняет Ирина Исмаилова.

Формат магазинов распространится на всю страну: только в течение ближайшего года он появится в Новосибирске, Сочи, Казани и Екатеринбурге.

Компании и сервисы: Спортмастер
Автор: Анна
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