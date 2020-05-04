«Спортмастер» вышел на маркетплейс Lamoda
Компания «Спортмастер» договорилась о представлении части ассортимента товаров на маркетплейсе Lamoda. Онлайн-витрина ведущей платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, пополнилась:
- торговой маркой Demix — мультиспортивным брендом экипировки для тренинга, фитнеса, бега, йоги, командных видов спорта и единоборств;
- брендом Outventure — представлен одеждой и обувью для всей семьи для водного и горного туризма, походов и путешествий.
В первой волне подключения к маркетплейсу на Demix и Outventure пришлось около 500 наименований наиболее востребованных товаров для спорта, туризма и активного отдыха.
Сейчас на Lamoda представлено более 120 мировых и российских спортивных брендов и 20 тысяч моделей спортивных товаров в категориях одежды, обуви и аксессуаров. Lamoda планирует в будущем и дальнейшее расширение спортивного ассортимента, совместно со СПОРТМАСТЕРОМ.
«В последнее время мы фиксируем резко возросший интерес крупных игроков к выходу в онлайн в короткие сроки — Lamoda открыта к диалогу. Нам удается сохранять „pure fashion“ подход, высокий уровень клиентского сервиса и привлекать бренды, которые ранее не рассматривали для себя возможность размещения на маркетплейсе. Подключение новых партнеров позволяет нам максимально расширить каталог Lamoda. С брендами от СПОРТМАСТЕРА выбор спортивных товаров для клиентов становится еще интереснее».
Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda
«Компания Спортмастер является крупнейшим розничным оператором спортивных товаров и настоящим экспертом в области спорта и туризма. В сегодняшних сложных условиях, когда все больше населения выбирает online продажи и сервис, мы смогли договориться с Lamoda о совместной работе на маркетплейсе. В период вынужденной самоизоляции наших граждан и в предстоящий период снятия карантинных ограничений мы считаем важным максимально увеличить доступность товаров для спорта и отдыха, ведь они сейчас очень востребованы российскими потребителями. Здоровье — это главное во все времена! Схема работы с маркетплейсом — для нас новая, но мы надеемся, что потребителю будет удобно пользоваться этой площадкой с широким и понятным ассортиментом, высоким качеством товара, доступными ценами и качественным обслуживанием».
Илья Титаренко, директор департамента дистрибуции компании Спортмастер