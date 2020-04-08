«Спортмастер» закрывает все свои розничные магазины и переходит на бесконтактную выдачу онлайн-заказов

Розничная сеть «Спортмастер» решила на время закрыть все свои розничные магазины и объявила о частичном переходе на бесконтактную выдачу онлайн-заказов и экспресс-доставку, сообщает пресс-служба ритейлера.

На новый режим работы переведены 120 из 434 магазинов, деятельность остальных магазинов приостановлена.

Все, кто потеряет работу из-за этих решений, в будущем смогут восстановиться на прежних местах, как только магазины вернутся в обычный режим работы. Это произойдет после снятия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем, кто не сможет трудоустроиться после увольнения, сеть пообещала выплатить поддержку в размере одного МРОТ. Официальных комментариев по поводу этой информации от ритейлера пока не поступало.

Ранее стало известно, что сотрудники розничного блока сети «Шоколадница» смогут без потери прежнего рабочего места устроиться в магазины сети «Магнит», если ухудшение эпидемиологической обстановки повлечет за собой временное закрытие ресторанов. Об этом пишет пресс-служба ритейлера.

Работники смогут заключать срочные трудовые договора с «Магнитом» и выходить универсальными сотрудниками торгового зала. В случае добровольного согласия персонал ресторанов будет задействован для помощи в приеме продукции, наполнении торгового зала, обслуживании покупателей.