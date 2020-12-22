Спрос и продажи смартфонов с поддержкой 5G в 2020 году

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос в России на смартфоны с поддержкой 5G за 2020 год. Россияне приобрели более 520 тыс. девайсов на общую сумму порядка 42 млрд рублей. Средняя стоимость составила около 80 тыс. рублей. Штучные продажи сегмента в четвёртом квартале оказались в 4,5 раза больше, чем в третьем квартале и в 3 раза выше, чем за период с января по сентябрь.

Проникновению смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения на российском рынке способствует расширение ассортимента, включая девайсы из среднего ценового диапазона, а также повышенный интерес к устройствам дороже 50 000 рублей. Продажи первых смартфонов с 5G стартовали в четвёртом квартале 2019 года, на конец 2020 года российским потребителям было доступно уже более 100 моделей, самой доступной в «М.Видео» является Honor 30S (сейчас 24 990 рублей). По итогам 2020 года на рынке продажи смартфонов стоимостью от 20 до 30 тыс. рублей в количественном выражении увеличились на 23%, флагманов — на 48% в штуках. Только в сегменте смартфонов от 50 000 рублей на модели с 5G пришлось около 20% штучных продаж.

В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо доля устройств с поддержкой 5G составила 2,5% в штучных продажах и 8% в деньгах, что выше, чем в среднем на рынке —1,5 в штуках и 7% в деньгах.

Самым популярным производителем на российском рынке в данном сегменте стала компания Apple, представившая первые модели с поддержкой 5G только в четвёртом квартале этого года — продажи iPhone 12 и 12 Pro начались 23 октября, iPhone 12 mini и 12 Pro Max — 13 ноября. В число лидеров среди брендов также вошли Honor, Samsung, Huawei и Xiaomi.

В число пяти наиболее продаваемых смартфонов с поддержкой сетей нового стандарта оказались сразу три модели iPhone 12. Рейтинг бестселлеров с 5G выглядит следующим образом: iPhone 12 (128 Гб), iPhone 12 Pro Max (256 Гб), Samsung Galaxy S20 Ultra (128 Гб), Honor 30 (128 Гб), iPhone 12 Pro (128 Гб).

«Одним из наиболее значимых трендов для российского рынка смартфонов в 2020 году стал повышенный спрос на флагманские модели. Россияне стали чаще инвестировать в топовые устройства с набором технологий и функций, которые будут актуальны и в перспективе. С учётом срока службы таких девайсов, пользователи смогут оценить все возможности и преимущества сетей 5G в нашей стране или в возможных поездках по миру. Помимо долгосрочного характера спроса важную роль в росте долей 5G-смартфонов сыграл успешный старт новой линейки девайсов от Apple. Продажи новых iPhone 12 в наших сетях превзошли ожидания по спросу», — отмечает руководитель департамента «Телеком» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» продажи всех смартфонов на российском рынке за 2020 год продемонстрировали рост порядка 4% в штуках и 15% в деньгах. Объём рынка достиг 31,5 млн девайсов и 570 млрд рублей. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» рост составил 20% в штуках и 25% в деньгах. Средний чек на российском рынке увеличился на 9% до 18 тыс. рублей.