Спрос на аренду коммерческой недвижимости в России вырос на 22%

Сегмент коммерческой недвижимости в России взял курс на стабилизацию: за 2021 год интерес предпринимателей и инвесторов к покупке и аренде коммерческих площадей увеличился на 12% и 22% соответственно. Эксперты платформы Авито, где представлено самое большое* количество предложений в категории «Недвижимость», рассказали об изменениях в отрасли по итогам прошлого года.

Общероссийские тенденции

В 2021 году спрос на коммерческую недвижимость в России вырос как на рынке купли-продажи — на 12% в сравнении с годом ранее, так и аренды — на 22% год к году. Ключевыми сегментами для развития отрасли стали помещения свободного назначения (ПСН), торговые объекты, офисы, а также индустриальная недвижимость — склады и объекты производственного назначения.

На рынке аренды самым быстрорастущим сегментом в 2021 году на Авито Недвижимости стали складские помещения: в целом по стране количество предложений складов в аренду увеличилось на 34% год к году, а спрос в данной категории вырос на 31%. Далее по динамике рыночных показателей следуют офисы, интерес к которым увеличился на 17% год к году. Предложение в категории офисов по итогам 2021 года выросло на 30%, при этом сегодня на Авито Недвижимости представлено самое большое* число офисных помещений в Москве и Санкт-Петербурге. Заметный рост спроса и предложения также был отмечен в сегменте ПСН — +33% и +12% соответственно. Количество объявлений о сдаче в аренду торговых помещений по итогам 2021 года сохранилось на прежнем уровне (-1% год к году), при этом интерес к ним вырос на 5%. Число предложений помещений производственного назначения за год снизилось на 15%, в то же время спрос на данный тип объектов повысился на 9%.

На рынке купли-продажи лидирующим сегментом по росту предложения стала офисная недвижимость: за 2021 год количество объявлений о продаже офисов в России увеличилось на 10%. Другие категории коммерческой недвижимости продемонстрировали более сдержанную динамику — собственники не спешили продавать имеющиеся активы. Так, предложение торговых площадей выросло на 3% год к году, ПСН — на 2%, складов — на 1%, объектов производственного назначения — снизилось на 11%. При этом спрос по итогам 2021 года вырос в категории ПСН — на 10%, складов — на 5% и офисов — на 3%. Покупкой торговых площадей и производственных объектов российские предприниматели интересовались на 3% и 4% меньше, чем в 2020-ом.

«В 2021 году одним из определяющих векторов развития рынка коммерческой недвижимости был сегмент e-commerce. Онлайн-ритейлеры, сервисы доставки и маркетплейсы стали одними из ключевых арендаторов складских площадей и помещений свободного назначения, при этом бурный рост интернет-шоппинга также способствовал перераспределению спроса в категории торговых объектов — от крупных торговых центров к компактным точкам вблизи жилых массивов. В случае сохранения позитивной динамики к концу 2022 года рынок коммерческой недвижимости вполне может вернуться к допандемийным значениям, при этом возможно усиление дефицита качественных ликвидных объектов» Тимур Зайцев, руководитель направления коммерческой недвижимости Авито Недвижимости.

Обзор цен

На фоне оживления рынка коммерческих площадей и роста уровня инфляции средние арендные ставки и цены повысились во всех основных категориях объектов. В целом по России самое заметное повышение средней стоимости аренды в 2021 году на Авито Недвижимости произошло в сегменте складов — +40% год к году до 350 руб./кв.м. Существенно увеличились средние ставки на аренду офисов — +27% год к году до 1 000 руб./кв, торговых площадей — +15% до 940 руб./кв.м, ПСН — +14% до 650 руб./кв.м, производственных помещений — на 10% до 219 руб./кв.м.

Средние цены на покупку торговых площадей по итогам 2021 года повысились на 29% до 68 080 руб./кв.м, складов — на 24% до 11 776 руб./кв.м, офисов — на 22% до 65 014 руб./кв.м, ПСН — на 19% до 47 305 руб./кв.м, производственных объектов — на 14% до 9 090 руб./кв.м.

Динамика показателей на рынке коммерческих площадей, итоги 2021 года, данные Авито Недвижимости

Регион Купля-продажа Аренда Предложение Спрос Предложение Спрос Россия 9% 12% 17% 22% Астрахань -4% 0% -3% 21% Барнаул -4% 9% -8% 11% Волгоград -7% 5% 1% 16% Воронеж -9% -1% -6% 19% Екатеринбург 24% 46% 19% 47% Ижевск 2% 5% -6% 4% Иркутск 4% 7% -9% 13% Казань -1% -6% -4% 18% Калининград 4% 14% -12% 13% Краснодар 8% 15% -1% 25% Красноярск 5% 2% 1% 15% Москва 29% 36% 60% 33% Нижний Новгород -6% 15% -2% 25% Новосибирск 29% 24% 22% 28% Омск 10% 20% 17% 22% Пермь -7% 0% -13% 7% Ростов-на-Дону 3% 10% -10% 23% Рязань -10% 1% -7% 23% Самара 3% 6% -5% 15% Санкт-Петербург 6% 28% -3% 13% Саратов -7% 6% -9% 16% Томск 0% 24% -5% 15% Тула -8% 7% -13% 11% Тюмень 27% 21% 1% 23% Ульяновск -13% -3% -24% 12% Уфа -2% 2% -7% 7% Челябинск 0% 21% -8% 21% Ярославль -11% 2% -13% 14%

* По данным исследования ООО «Форейтор», февраль 2022 год.

** По данным Авито Недвижимости: спрос оценивается по числу запрошенных контактов арендодателей на платформе, которые арендаторы отправили за определенный период. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты». Предложение оценивается по количеству объявлений, размещенных пользователями на платформе за отдельный период времени.