Спрос на автотовары за 10 месяцев 2021 года вырос более чем на 20%

Спрос на автотовары в России за 10 месяцев 2021 года вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. К такому выводу пришли аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в S8 Capital), проанализировав число поисковых запросов россиян в этой категории.

Наибольший прирост спроса показали товары таких категорий, как оборудование для ремонта и автосервиса (+34%), запчасти и аксессуары (+25%), автомобильный hi-tech (+24%), шины (+27%) и колесные диски (+25%).

«Эта статистика может быть обусловлена сразу несколькими факторами: укреплением рубля, бумом продаж легковых автомобилей в России и возможностью взять кредит под более низкий процент, чем в прошлом году, — отмечают эксперты Price.ru.

— Кроме того, российские автомобилисты сейчас экономят на услугах автосервисов и предпочитают заниматься мелким ремонтом авто самостоятельно — об этом говорит рост спроса на масла (+36%), домкраты (+21%), щетки стеклоочистителей (+69%) и оборудование для ремонта».

За отчетный период также выросла средняя цена на шины: сегодня она составляет 6,9 тыс. рублей против 6,3 тыс. в прошлом году. Наибольший рост цены показали покрышки производителей Tunga (+49%), Sailun (+43%), Kama (+42%) и Cordiant (+39%). Значительно подешевели шины Pirelli — на 26%. Интересно, что вместе с падением цены спрос на них в этом году увеличился больше чем вдвое. Значительный прирост спроса показывают покрышки Tunga (+171%), представленные на российском рынке одной, но дешевой моделью. Лидером спроса в этом году являются покрышки Nokian.

Почти на треть выросла средняя цена и на автомобильные диски: сейчас она составляет без малого 7 тыс. рублей против 5,4 тыс. в прошлом году. Лидирует в этом сегменте российский производитель литых дисков СКАД, спрос на его продукцию за 10 месяцев 2021 года вырос на 44%