+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Спрос на автотовары за 10 месяцев 2021 года вырос более чем на 20%

Смотрите в каталоге
Price.ru
Price.ru
Маркетплейсы

Спрос на автотовары в России за 10 месяцев 2021 года вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. К такому выводу пришли аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в S8 Capital), проанализировав число поисковых запросов россиян в этой категории.

Наибольший прирост спроса показали товары таких категорий, как оборудование для ремонта и автосервиса (+34%), запчасти и аксессуары (+25%), автомобильный hi-tech (+24%), шины (+27%) и колесные диски (+25%).

«Эта статистика может быть обусловлена сразу несколькими факторами: укреплением рубля, бумом продаж легковых автомобилей в России и возможностью взять кредит под более низкий процент, чем в прошлом году, — отмечают эксперты Price.ru.

— Кроме того, российские автомобилисты сейчас экономят на услугах автосервисов и предпочитают заниматься мелким ремонтом авто самостоятельно — об этом говорит рост спроса на масла (+36%), домкраты (+21%), щетки стеклоочистителей (+69%) и оборудование для ремонта».

За отчетный период также выросла средняя цена на шины: сегодня она составляет 6,9 тыс. рублей против 6,3 тыс. в прошлом году. Наибольший рост цены показали покрышки производителей Tunga (+49%), Sailun (+43%), Kama (+42%) и Cordiant (+39%). Значительно подешевели шины Pirelli — на 26%. Интересно, что вместе с падением цены спрос на них в этом году увеличился больше чем вдвое. Значительный прирост спроса показывают покрышки Tunga (+171%), представленные на российском рынке одной, но дешевой моделью. Лидером спроса в этом году являются покрышки Nokian.

Почти на треть выросла средняя цена и на автомобильные диски: сейчас она составляет без малого 7 тыс. рублей против 5,4 тыс. в прошлом году. Лидирует в этом сегменте российский производитель литых дисков СКАД, спрос на его продукцию за 10 месяцев 2021 года вырос на 44%

Компании и сервисы: Price.ru
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

12 ноября / Комментарии
«Сбермаркет» и «Вкусвилл» обогнал X5 Group по онлайн-продажам продуктов

«Сбермаркет» и «Вкусвилл» обогнал X5 Group по онлайн-продажам продуктов

X5 Group уступила своё лидерство в онлайн-продаже продуктов сразу двум компаниям — «Сбермаркету» и «Вкусвиллу». Так, по итогам третьего квартала совокупный оборот онлайн-сервисов X5 Group составил 11,5 млрд руб. против 11,9 млрд руб. во втором квартале.

далее →

11 ноября / Комментарии
Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2021 года

Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2021 года

Вслед за объявлением Global Fashion Group (GFG) результатов третьего квартала 2021 года, Lamoda, являющаяся частью GFG на рынке России и СНГ, публикует свои финансовые показатели.

далее →

11 ноября / Комментарии
Пять тысяч заказов в минуту: на Ozon началась МЕГАраспродажа “11.11”

Пять тысяч заказов в минуту: на Ozon началась МЕГАраспродажа “11.11”

На Ozon началась МЕГАраспродажа “11.11”. В первый час акции пиковое количество заказов превысило 5 тысяч в минуту. Самым первым товаром, купленным на распродаже, стала упаковка чёрных носков, которую со скидкой 70% приобрел житель военного городка Шайковка Калужской области.

далее →

10 ноября / Комментарии
Lamoda и YouDo: россияне обуютились во время локдауна

Lamoda и YouDo: россияне обуютились во время локдауна

В нерабочие дни россияне занялись обустройством квартир. Спрос на категорию «дом» в период локдауна вырос на 41%, а услугами мастеров для сборки и ремонта мебели стали пользоваться на 12% чаще. Такие выводы следуют из результатов совместного исследования Lamoda.

далее →

10 ноября / Комментарии
АКИТ: интернет-торговля в России по итогам 9 месяцев 2021 года

АКИТ: интернет-торговля в России по итогам 9 месяцев 2021 года

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечает рост интернет-торговли в регионах: по итогам девяти месяцев 2021 года Москва потеряла 5% в общем объеме e-commerce страны.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!