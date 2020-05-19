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Спрос на бьюти-товары в самоизоляции увеличился в 2 раза

Онлайн-платформа Lamoda проанализировала спрос на бьюти-товары и выяснила, что во время режима самоизоляции спрос на косметику и парфюмерию среди новых клиентов сервиса увеличился в 2 раза.

Оказавшись в изоляции, россияне стали внимательнее заботиться о своей красоте. По данным Lamoda, за время «нерабочих» дней (с 21 марта по 30 апреля) пользователи онлайн-платформы стали заказывать бьюти-товары на 60% чаще. А количество новых покупателей косметики на сервисе увеличилось в два раза. Чаще других товаров пользователи Lamoda покупали уходовую косметику (маски для лица, крема, масла для тела, средства для пилинга), шампуни и кисти. Так, кисти для глаз и для лица в апреле покупали в два раза больше, чем в марте. Кроме того, в десятку самых популярных товаров в апреле, как и в предыдущие месяцы, вошли губные помады и блески, но без резких изменений в динамике спроса.

Наибольшую динамику роста спроса показала парфюмерия — прирост заказов в этой категории в апреле составил 70% по сравнению с мартом. Помимо популярных марок духов стоимостью до 4 тысяч рублей россияне гораздо активнее чем обычно приобретали духи стоимостью свыше 10 тысяч рублей.

Среди брендов-лидеров продаж бюджетная маска для лица Liv Delano и ее корейские аналоги, крем для лица La Roche Posay, черная тушь и прозрачный гель для бровей Art-Visage, а также нюдовая помада Luxvisage.

Интересно, что самыми активными покупателями косметики оказались жители регионов России. Если в Москве и Санкт-Петербурге стали заказывать товары для красоты на 40% чаще, чем месяцем ранее, то средний прирост заказов в этой категории среди жителей 60 разных регионов России составил 88%.

«Мы видим, что клиенты Lamoda, в том числе новые пользователи, сейчас активно интересуются товарами для красоты и ухода за собой, и мы постоянно расширяем ассортимент в этой категории, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей. Мы понимаем, что в условиях самоизоляции, без возможности посещения салонов красоты, для многих важно сохранять качественный уровень косметических процедур, и предлагаем только проверенные косметические продукты от ведущих брендов», — отмечает Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda.

Автор: Анна
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