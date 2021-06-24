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Спрос на электротранспорт в первом полугодии 2021 года вырос почти вдвое

Электротранспорт приобретает массовую популярность благодаря расширению ассортимента, сценариев использования и распространению кикшеринга. Он становятся востребованным средством передвижения и видом времяпровождения.

По итогам первых шести месяцев в М.Видео-Эльдорадо 90% приобретённых средств передвижения пришлось на электросамокаты (годом ранее они занимали 64%), гироскутеры заняли 8% (в прошлом году занимал 35%), электровелосипеды – 2% (1% в первом полугодии 2020 года).

Электросамокаты – наиболее простой в использовании, безопасный и малогабаритный вид транспорта для перемещения по городу на одном заряде от аккумулятора. Продажи сегмента в этом году увеличились в 2,2 раза. Увеличивается ассортимент электросамокатов: покупателям доступны детские модели, лёгкие самокаты, которые без труда убираются в багажник, а также модели с большими колёсами и ёмкой батареей, которые подойдут для длительных прогулок. Одним из трендов этого года стали полноприводные транспортные средства. В число пяти наиболее популярных брендов электросамокатов вошли IconBIT, Kugoo, Ninebot by Segway, Tribe и HIPER. Одной из наиболее востребованных моделей стал Ninebot KickScooter MAX G30P.

«Это также мобильная альтернатива для пользователей общественным транспортом и для тех, кому необходимо преодолевать расстояния в рабочих целях. И с учётом массовой популярности категории и растущей частоты использования персонального электротранспорта актуальным становится вопрос безопасности. Основную часть нашего ассортимента составляют средства передвижения, скорость которых ограничена 20-25 км/ч, что отвечает стандартам безопасности многих европейских стран. Помимо комплектов защиты мы предлагаем страховые продукты, которые обеспечивают защиту водителя и самого транспортного средства, а также, по аналогии с авто, страхуют ответственность водителя перед другими участниками движения, спрос на аксессуары и страховки вырос по сравнению с прошлым годом». 

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Сергей Сухоруков

Автор: Анна
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