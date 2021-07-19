Спрос на кондиционеры и вентиляторы этим летом достиг рекордных за последние 10 лет значений

Продажи кондиционеров выросли в 1,5 раза относительно прошлого года и в 5-6 раз по сравнению со средними недельными показателями мая-июня, продажи вентиляторов выросли вдвое по сравнению с летом прошлого года. По оценке М.Видео-Эльдорадо, всего итогам последних 1,5 месяцев на российском рынке было продано около 250 тыс. кондиционеров на сумму более 5 млрд рублей. 95% рынка кондиционеров занимают сплит-системы (состоящие из двух блоков — наружного и внутреннего).

Покупатели инвестируют преимущественно на длительный срок именно в этот тип климатической техники, поскольку он работает не только на охлаждение, но и на обогрев, а также способствует очистке воздуха от пыли и помогает контролировать уровень влажности в доме. Порядка 30% продаж приходится на инверторные сплит-системы. Около 5% в общем объёме продаж категории заняли напольные мобильные кондиционеры. Среди производителей кондиционеров наибольшей популярностью пользовалась продукция Haier, Electrolux и LG.