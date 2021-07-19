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Спрос на кондиционеры и вентиляторы этим летом достиг рекордных за последние 10 лет значений

Продажи кондиционеров выросли в 1,5 раза относительно прошлого года и в 5-6 раз по сравнению со средними недельными показателями мая-июня, продажи вентиляторов выросли вдвое по сравнению с летом прошлого года. По оценке М.Видео-Эльдорадо, всего итогам последних 1,5 месяцев на российском рынке было продано около 250 тыс. кондиционеров на сумму более 5 млрд рублей. 95% рынка кондиционеров занимают сплит-системы (состоящие из двух блоков — наружного и внутреннего).

Покупатели инвестируют преимущественно на длительный срок именно в этот тип климатической техники, поскольку он работает не только на охлаждение, но и на обогрев, а также способствует очистке воздуха от пыли и помогает контролировать уровень влажности в доме. Порядка 30% продаж приходится на инверторные сплит-системы. Около 5% в общем объёме продаж категории заняли напольные мобильные кондиционеры. Среди производителей кондиционеров наибольшей популярностью пользовалась продукция Haier, Electrolux и LG.

«С учётом последних нескольких недель спрос на кондиционеры и вентиляторы на российском рынке за первую половину года уже существенно превышают результаты всего 2020 года, максимальный рост мы видим в Санкт-Петербурге, Москве, в городах Урала. В условиях экстремально высокого спроса М.Видео и Эльдорадо сохранили цены, а на некоторые модели даже снизили стоимость, чтобы сделать ряд ассортимента более доступным. Ряд климатического оборудования можно оформить в рассрочку. Мобильные приложения и сайты М.Видео и Эльдорадо отражают информацию о наличии товаров в режиме реального времени — сейчас, например, в Москве доступно несколько десятков моделей сплит-систем. При покупке кондиционера доступен сервис по его установке. Помимо климатической техники отмечается рост спроса на холодильники и морозильные камеры».

Директор направления «Бытовая электроника» Группы М.Видео-Эльдорадо Максим Гусев

Автор: Анна
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