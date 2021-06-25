Спрос на настольные игры в России вырос на 31%

Спрос на настольные игры в России за первые пять месяцев 2021 года вырос на 31%. Толчком для роста сегмента стал период самоизоляции, но увлечение сохранилось даже после снятия основных ограничений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование NPD Group.

Также аналитики фиксируют выраженный рост сегмента пазлов — их продажи увеличились на 24% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Главным каналом продаж настольных игр стали интернет-магазины: в январе—мае 43% покупок приходилось именно на онлайн-розницу, тогда как в прошлом году ее доля составляла 34%, а в 2019 году — только 24%.

Согласны с этими данными и производители игр. Так, продажи издательства настольных игр Cosmodrome Gаmes за январь—май выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с январем—маем 2019 года компания зафиксировала рост на 100%, рассказал ее представитель. Там оценивают сегмент в 13 млрд руб. и прогнозируют его дальнейший рост.

Тренд подтверждают и маркетплейсы. На Ozon в январе—июне купили вдвое больше настольных игр, чем годом ранее. В Wildberries в январе—мае по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи настольных игр выросли в четыре раза. По отношению к 2020 году рост составил 23%, уточнили в компании.

Специализированные розничные сети также говорят о росте продаж в начале года. По словам гендиректора издательского холдинга Hobby World Михаила Акулова, в магазинах Hobby Games и «Мосигра» продажи настольных игр выросли более чем на 50% в январе — мае по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В ГК «Детский мир» отметили, что категория настольных игр растет не быстрее, чем другие игрушки.