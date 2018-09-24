Спрос на новые iPhone превысил прошлогодние показатели

В России открылся предзаказ на iPhone Xs и iPhone Xs Max. В этом году спрос на новые модели значительно превысил прошлогодние показатели, пишет «Коммерсант».

В «Связном» и «Евросети» рассказали, что первые результаты предзаказа iPhone Xs и iPhone Xs Max оказались в два с половиной раза выше прошлогоднего спроса на iPhone X.

Представители re:Store отметили, что на сайте и в магазинах сети спрос в этом году превышает прошлый на 35%.

В «М.Видео» и «Эльдорадо» заинтересованность покупателей новыми моделями iPhone в четыре раза выше, чем iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В некоторых городах-миллионниках спрос на 15–20% выше, чем на iPhone X в прошлом году, добавили ритейлеры.

У сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») клиенты оставили более чем на 30% больше заявок на новые модели смартфонов по сравнению с количеством предзаказов на iPhone 8 и 8 Plus.

В МТС и Tele2 данные о предзаказах новых iPhone «Коммерсанту» пока не предоставили. В «Мегафоне» отказались от комментариев, отмечает издание.

Цены на iPhone Xs начинаются от 87 990 рублей, а на iPhone Xs Max от 96 990 рублей, что соответствует ценам, объявленным Apple после презентации новинок 12 сентября. Официальные продажи в России должны начаться 28 сентября, через неделю после старта в США.