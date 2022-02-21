Аналитики AliExpress Россия выяснили, что спрос на товары для зимних видов спорта от российских продавцов вырос в шесть раз на маркетплейсе. Для этого эксперты проанализировали покупательские тенденции за первые две недели февраля. Такой рост они объяснили интересом болельщиков к зимнему спорту после начала зимних Олимпийских игр.

Быстрорастущая категория товаров от российских продавцов — товары для горнолыжного спорта. Спрос на них увеличился в 14 раз за период. В топе товаров — комплекты лыж, водонепроницаемые лыжные костюмы и алюминиевые горнолыжные палки.

Спрос на коньки от российских продавцов вырос в 7,8 раз за период. Чаще всего пользователи выбирают хоккейные модели. В топе — ударопрочные модели для новичков стоимостью от 2,5 до 4 тысяч рублей. Следом за коньками для хоккея идут модели для фигурного катания. Среди таких товаров россияне покупают модели стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей.

В 3,7 раза увеличился спрос на товары для хоккея от российских продавцов. Пользователи предпочитали заказывать хоккейные клюшки от 0,9 до 1,5 тысячи рублей.

Продажи товаров для сноубординга от российских продавцов выросли за первые две недели февраля в 7,9 раз год к году. В этой категории пользователи выбирают универсальные сноуборды средней жесткости, которые подходят для новичков. Стоимость популярных товаров в категории — от четырех до восьми тысяч рублей.

В 3,6 раз вырос спрос на ботинки для лыж и сноуборда. Покупатели выбирают товары средней стоимостью от 1,8 до трех тысяч рублей. Также россияне часто заказывали чехлы-сумки для лыж и сноуборда — спрос на них увеличился в 14,9 раз за период.

Спрос на аксессуары для горнолыжного спорта для от локальных продавцов вырос в 3,9 раз за период. В топе самых популярных товаров — горнолыжные маски от 0,6 до 1,7 тысяч рублей.

Также на фоне Олимпиады аналитики зафиксировали спрос на олимпийские сувениры — он увеличился в десять раз. Чаще всего россияне интересуются брелками и значками с олимпийской символикой.

Сегодня на AliExpress Россия представлено более 102,5 тысяч российских продавцов с ассортиментом почти в 16,5 млн товаров и быстрой доставкой. Общее количество продавцов на AliExpress Россия превышает 400 тысяч.