Спрос россиян на дорогие iPhone аномально снизился

Накануне анонса новых Apple iPhone по сравнению с началом 2 квартала 2018 года спрос на флагманскую модель прошлого года упал на 28%, а средний чек на смартфоны Apple сократился на 40%. К таким выводам пришли аналитики проекта АТОЛ Онлайн. Исследование построено на базе анализа данных более 12 тысяч касс, подключенных к российским интернет-магазинам.

Эксперты исследовали динамику спроса на весь модельный ряд смартфонов Apple в российских интернет-магазинах накануне анонса новинок Apple и обнаружили заметное падение продаж моделей iPhone прошлого года.

Продажи Apple iPhone X сократились на 28%, а спрос на модели Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus упал на 46,4% и 28,7% соответственно. Кроме того, аналитики обнаружили снижение среднего чека на смартфоны Apple на 40% с апреля по август текущего года. Сведения были получены на основе анализа данных более 12 тысяч касс, подключенных к интернет-магазинам России, которые, по нашей оценке, составляют более 80% рынка e-commerce, соответствующего 54-ФЗ.

Упали продажи флагманов

Динамика продаж смартфонов Apple iPhone в количественном выражении за период с апреля по август положительная. Рост показателей обеспечивается спросом аудитории на дешевые модели iPhone SE и iPhone 6 в то время, как продажи флагманского смартфона iPhone X и других новинок 2017 года падают.

Apple iPhone X продажи сократились на 28%

Apple iPhone 8 падение на 46,4%

Apple iPhone 8 Plus падение на 28,7%

«Снижение интереса аудитории к покупке флагманских смартфонов Apple может быть вызвано близостью анонса новой линейки устройств в сентябре. Потребители откладывают покупку топовых смартфонов бренда, чтобы принять решение после анонса: они приобретут модель 2018 года, если обновление модельного ряда их вдохновит и замотивирует, или дождутся снижения цены на прошлогодние флагманы, если признают апгрейд линейки несущественным. Цена на iPhone X в интернет-магазинах в исследуемый период почти не изменилась, к августу она снизилась всего на 3,5%, — комментирует Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн.

Вырос спрос на дешевые iPhone

На фоне падающего спроса на новинки Apple прошлого года аналитики отмечают рост продаж бюджетных устройств Apple: с апреля по август продажи Apple iPhone SE выросли в 4 раза, а Apple iPhone 6 в 2,5 раза.

«В мае текущего года цена Apple iPhone SE в российских интернет-магазинах пробила психологическую отметку и упала ниже 20 тысяч рублей, а в июне средний чек на iPhone SE достиг своего минимума за период с апреля по август и составил 16380 рублей. По нашему мнению, это во многом объясняет лидирующую позицию данной модели в структуре продаж смартфонов Apple за исследуемый период. Кроме того, интерес к доступным смартфонам Apple связан с ухудшением покупательской способности российских потребителей на фоне существенного ослабления курса национальной валюты», — отмечает Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн.

Снизился средний чек

Средний чек на смартфоны Apple с апреля по август упал на 40%. Эксперты АТОЛ Онлайн связывают это с тем, что лидирующие позиции в структуре продаж в количественном выражении за весь исследуемый период занимают дешевые модели iPhone SE (31% продаж) и iPhone 6 (27%). Флагманская модель iPhone X находится только на третьем месте с долей 15%.

Мнение внешних экспертов

По мнению отраслевых аналитиков компании GBH Insights, владельцы предыдущих поколений смартфонов Apple не нашли достаточной мотивации для замены своего старого iPhone на одну из новинок 2017 года. Во многом это объясняется тем, что iPhone 8 обновили не столь существенно по сравнению с предшественником, а в случае с iPhone X главным барьером для покупателей стала высокая цена устройства.

При этом, по мнению экспертов GBH Insights, пользователи, которые решили пропустить поколение смартфонов Apple образца 2017 года и не стали менять старые модели на iPhone X и iPhone 8 и iPhone 8 Plus, не смогут удержаться от апгрейда на iPhone 2018 года.

Методология исследования

В ходе исследования специалисты АТОЛ Онлайн проанализировали данные более 12 тысяч касс, подключенных к интернет-магазинам России, которые, по нашей оценке, составляют более 80% рынка e-commerce, соответствующего 54-ФЗ.

Перед анализом было составлено «ядро» ключевых слов, характеризующих сегмент товарных позиций для их анализа в чеках, которые в дальнейшем прошли машинную выборку и выгрузку чеков, содержащих товарные позиции с удовлетворяющими критериями.

На основе выгрузки данных были отобраны чеки (17 461), удовлетворяющие условиям фильтрации, оплаты по которым были проведены электронным средством платежа в интернет. В дальнейшем для минимизации погрешности и ошибок машинной обработки данные прошли ручную проверку и верификацию специалистами АТОЛ.

Количество товарных позиций, удовлетворяющих критериям, в 17 461 чеке составило 21 055 единицы на общую сумму 671 627 868 рублей. На основе этих данных, с учетом наличия даты пробития чека, были применены фильтры сравнения по требуемым временным отрезкам.