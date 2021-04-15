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Спрос россиян на товары для дома за год вырос на 39%

Спрос россиян на товары для дома за год с начала пандемии вырос на 39%, показало исследование Lamoda. Хотя режим самоизоляции уже давно снят, и многие вернулись в офисы после «удаленки», люди продолжают активно обустраивать свои квартиры.

В период с 30 марта по 11 апреля 2021 года спрос на постельное белье вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад, а на посуду — в 2,3 раза. В 3,3 раза увеличился интерес к домашней одежде. Спрос в категориях «Хранение вещей» и «Ароматы для дома» вырос на 26%, а интерес к домашнему декору — на 31%.

По данным Lamoda, за все время пандемии наибольший всплеск интереса к товарам для домашнего уюта был зафиксирован в апреле 2020 года на фоне режима самоизоляции, — в этот месяц продажи выросли сразу на 70% по сравнению с предыдущим. А максимальные суммы россияне потратили в преддверии Нового года и в феврале-марте 2021 года, когда покупали подарки для родных и друзей.

Самыми популярными товарами для дома и уюта за прошедший с начала пандемии год оказались полотенце (в среднем за 636 рублей), двуспальное постельное белье (1 582 рубля), подушка (961 рубль), органайзер для хранения (519 рублей), плед (1 985 рублей), аромадиффузор (915 рублей), кружка (314 рублей) и коврик для ванной (855 рублей). Такой набор товаров россияне покупали в среднем за 7 767 рублей.

Где живут любители домашнего уюта

Lamoda также проанализировала, сколько в среднем тратят на товары для дома жители разных городов. В пандемию больше всего на обустройство квартир потратили жители Красноярска — средняя сумма заказа с товарами для дома в этом городе оказалась на 8% выше, чем в среднем по России. Жители Красноярска сосредоточились на обновлении ванной комнаты — коврики для ванны они покупали в среднем на 13,5% дороже, чем жители других регионов, а аромадиффузоры — на 10,5% дороже.

Второе место заняли жители Воронежа: они тратили на 7% больше среднего по стране. Воронежцы наибольшее внимание уделяли спальне и гардеробу — при покупках в домашних категориях они готовы были заплатить больше среднего за вешалку (на 50%), пледы (на 32%) и полутораспальное постельное белье (на 20%).

Москва оказалась лишь на третьем месте по средней стоимости заказа с товарами для дома. Столичный житель тратил на товары для дома почти на 4% больше среднего по стране. Особенно москвичи ценили пледы — отдавали за них на 12,6% больше, чем жители других регионов.

В топ-5 по средней стоимости заказов с товарами для дома также вошли Челябинск и Ростов-на-Дону.

Некоторые товары оказались в особом приоритете у жителей других регионов России. Например, самарцы выбирали более дорогие полотенца (на 21% дороже, чем в других городах) и аромадиффузоры (на 19%), а волгоградцы — декоративные подушки (на 17%). Уфимцы оказались большими любителями ароматических свеч — за них готовы были заплатить на 38% больше, чем в среднем по стране.

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Автор: Анна
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