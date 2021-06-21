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Сравнение портрета покупателя обычных и интернет-магазинов

Сервис рассрочек «Всегда.Да» проанализировал портрет покупателя обычных и интернет-магазинов. Аналитики выяснили, что мужчины покупают в рассрочку онлайн гораздо чаще, чем женщины, и онлайн-покупатели в целом зарабатывают больше тех, кто берет рассрочку в офлайн-магазинах. Кроме того, доставка не так популярна при дорогих покупках онлайн: потребители предпочитают забирать товары из магазинов.

Исследование основано на данных 57 тыс. онлайн-продаж в рассрочку по всей России с января по май 2021 года через сервис «Всегда.Да».

Доля покупателей с высоким доходом выше в онлайне

Наибольшее количество онлайн-покупок в рассрочку приходится на людей с доходом от 20 до 40 000 рублей – в этом плане отличий от «очного» формата нет. Однако онлайн-покупатели в целом богаче. Доля россиян с доходом свыше 60 000 рублей в онлайне достигает почти трети (28%), и это на 9% больше, чем в офлайне (19%). Доля покупателей, которые получают меньше 20 000 рублей, не превышает 5% (против 9% при покупке в точке продаж).

Сравнение демографических характеристик покупателей, которые пользуются рассрочкой в обычных и интернет-магазинах.

Старшему поколению комфортнее делать дорогие покупки офлайн

Распределение предпочтений клиентов по возрастной шкале вполне закономерно: молодежь покупает онлайн чаще. Больше половины (65%) клиентов e-commerce, которые берут рассрочки, младше 35 лет. Покупатели старше 45 лет совсем нечасто приходят в интернет-магазины за дорогими покупками в рассрочку – бытовой техникой, гаджетами и т.д. Эта категория клиентов составляет всего 12% в онлайне против трети в офлайне (31%). Им все еще комфортно делать дорогие покупки в обычном магазине.

Мужчины покупают онлайн гораздо чаще, чем женщины (72% против 28% соответственно). В офлайн-магазине, наоборот, большинство покупателей – это женщины (42% против 58% соответственно). При этом и в онлайн-, и в офлайн-магазинах покупатели чаще всего берут в рассрочку одни и те же товары – это смартфоны, телевизоры, ноутбуки, стиральные машины, пылесосы и смарт-часы.  «Тенденция может быть связана с тем, что женщины предпочитают оценить товар «вживую» перед покупкой, им недостаточно картинок. В то же время мужчины не готовы тратить на это время, поэтому онлайн-формат больше соответствует их потребностям», – поясняет Екатерина Соловьева, руководитель направления аналитических исследований сервиса рассрочек «Всегда.Да».

Так выглядит среднестатистический пользователь рассрочки:

  • В e-commerce это мужчина от 18 до 45 лет с доходом 20-80 000 рублей
  • В офлайн-ритейле это женщина от 18 до 55 лет с доходом до 60 000 рублей

«Есть интересный инсайт по средним чекам, – продолжает Екатерина Соловьева. – В онлайне люди берут рассрочку на покупки, которые стоят значительно меньше их ежемесячного дохода. Так, средний чек в 60 000 рублей считается высоким, и он преобладает у людей с доходом от 100 000 рублей в месяц. Люди используют рассрочку как инструмент грамотного управления деньгами, который позволяет избегать единовременной нагрузки на бюджет и не переплачивать проценты».

Доставка не так популярна при покупках в рассрочку онлайн

При покупке в рассрочку онлайн доставку заказывают только 20% покупателей, в то время как остальные предпочитают забирать товар из магазина (самовывоз). Интересно, что при этом в топ-5 входят габаритные товары – телевизоры (2 место), стиральные машины и холодильники (4 и 5 место соответственно). Покупатели оплачивают товар в рассрочку полностью онлайн: заполняют анкету, подписывают договор по SMS, без поездок в офис или встреч с курьером, и все равно едут за покупкой в магазин. Скорее всего, это может быть связано с желанием оценить товар на месте перед тем, как окончательно подтвердить его получение.

Автор: Анна
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