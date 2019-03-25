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Средний чек на доставку еды сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах

Россияне в 2018 г. стали чаще пользоваться сервисами доставки еды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Nielsen. Фактическое изменение частоты аналитики не приводят.

Выяснилось, что средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах. В ноябре 2018 г. опрошенные потребители заказывали еду онлайн в среднем на 1250 руб., а в местах общественного питания — на 1240 руб.

Основная причина для отказа от похода в места общественного питания — рост цен. Именно эту причину назвали 62% респондентов. У каждого второго — не хватает свободного времени, повода или компании. Только 16% опрошенных признались, что ходят в кафе в одиночку. Меньше отталкивают потребителей некачественный сервис или еда — только 31% респондентов перестали посещать рестораны или кафе по этой причине. Отказавшись от посещения кафе и ресторанов, россияне начинают больше есть дома — в этом признались 57% опрошенных. Поведение потребителей изменилось: они чаще стали приглашать домой друзей и готовить еду самостоятельно либо заказывать ее онлайн.

Исследование проводилось в ноябре 2018 г. в форме онлайн-опроса. В нем участвовали 1200 потребителей, которые регулярно тратят деньги на развлечения и едят вне дома.

Автор: Анна
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